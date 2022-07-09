Ракета вбила юриста, його дружина-росіянка та донька досі в лікарні

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Ракета вбила юриста, його дружина-росіянка та донька досі в лікарні

1 година тому

Це історія родини Катерини Волкової та Олексія Нікітіна. Російська ракета поцілила в їхній будинок в Києві 26 червня. Снаряд зруйнував два верхні поверхи, де розташовувалась квартира подружжя.

Катерина та її дочка Женя провели кілька годин під завалами і врятувалися. Олексій Нікітін загинув. Його рідні до останнього вірили, що сталася помилка і він живий.