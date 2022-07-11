Розслідування звірств у Бучі – очима британського кореспондента
Міжнародний кримінальний суд і українські прокурори збирають докази воєнних злочинів росіян в Україні.
За словами генерального прокурора, країна розслідує понад 21 000 воєнних злочинів.
Щодня до відомства надходять повідомлення про кілька сотень таких злочинів, каже Ірина Венедиктова.
Кореспондент ВВС Фергал Кін побував у Бучі і подивився, як триває розслідування одного з численних випадків катувань і убивств цивільних.
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