Розслідування звірств у Бучі – очима британського кореспондента

34 хвилин(и) тому

Міжнародний кримінальний суд і українські прокурори збирають докази воєнних злочинів росіян в Україні.

За словами генерального прокурора, країна розслідує понад 21 000 воєнних злочинів.

Щодня до відомства надходять повідомлення про кілька сотень таких злочинів, каже Ірина Венедиктова.

Кореспондент ВВС Фергал Кін побував у Бучі і подивився, як триває розслідування одного з численних випадків катувань і убивств цивільних.