Служив в "Азові" - взяли в полон: мама чекає 19-річного захисника Маріуполя

1 година тому

З російського полону повернулася частина захисників Маріуполя. Однак доля інших поки що невідома.

Мати 19-річного військового з полку "Азов" Назарія Гринцевича з Вінниці просить міжнародні організації налагодити зв'язок з сином.

Маріанна Колос розповідає про свої переживання та ділиться спогадами про сина, який служив парамедиком і рятував життя поранених побратимів.

Дівчина українського військового Катерина Перець згадує про свою поїздку до Маріуполя якраз напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Відео - Насті Голошивець.