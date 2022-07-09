Ілон Маск відмовився купувати Twitter за $44 млрд. Twitter йде до суду

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Мільярдер Ілон Маск заявив, що виходить з угоди щодо купівлі соцмережі Twitter. Угода оцінювалася у 44 млрд доларів. Компанія має намір подати до суду на Маска, щоб домогтися її виконання.

У матеріалах, поданих до суду адвокатами Маска, йдеться, що компанія не надала йому детальної інформації про кількість фейкових облікових записів, що існують на платформі.

Акції Twitter впали на 6% на тлі новин про відмову Маска від угоди, про яку оголосили у квітні цього року.

Голова ради директорів компанії Брет Тейлор у відповідь заявив, що компанія планує звернутися до суду, щоб забезпечити дотримання угоди.

"Рада директорів Twitter має намір закрити угоду за ціною та умовами, які погодили з паном Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми переконані, що переможемо у суді в Делавері", - написав Тейлор у твіттері.

Чому Маск передумав?

У заяві адвокатів Маска вказано, що Twitter не зміг або відмовлявся відповідати на численні запити про надання інформації про фейкові або спам-акаунти на платформі, що має ключове значення для ефективності бізнесу компанії.

Адвокати стверджують, що Twitter порушував угоду і робив неправдиві заяви, на які покладався Маск при укладанні угоди.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Раніше Маск погрожував вийти з угоди, якщо менеджмент соцмережі не доведе йому, що фейкові та спам-акаунти становлять не більше 5% користувачів.

В офіційному листі, надісланому регуляторам у червні, Маск писав, що як покупець компанії має право самостійно оцінювати кількість спам-акаунтів користувачів.

Юристи Маска стверджують, що Twitter у такий спосіб порушив умови угоди про продаж.

У Twitter наполягали на тому, що їхні орієнтовні оцінки кількості спам-акаунтів - правильні, однак, на думку Маска, фальшивих акаунтів у соцмережі значно більше, ніж офіційно заявлених менш як 5% від щоденної кількості користувачів.

Сам Маск говорив, що до 20% облікових записів у твіттері можуть бути фальшивими.

Маск став найбільшим акціонером Twitter у квітні, викупивши одразу 9,1% акцій компанії. Вартість угоди склала 2,64 млрд доларів, що означає загальну оцінку Twitter на рівні майже 30 млрд доларів.

Бізнесмен заявив, що готовий викупити акції, що залишилися, ще дорожче - по 54,2 долара за кожну, що підняло суму операції до рекордних 44 млрд доларів.

Але після того, як 25 квітня бізнесмен погодився купити Twitter, акції протягом кількох днів падали, оскільки інвестори припустили, що Маск може відмовитись від угоди, нагадує Reuters. У п'ятницю акції Twitter впали до найнижчого рівня з березня.

Контракт вимагає, щоб Маск виплатив Twitter компенсацію 1 млрд доларів, якщо він не зможе завершити угоду з таких причин, як нездатність сплатити за неї або блокування угоди регуляторами. Однак це не поширюється на випадок, якщо він розриває угоду сам.

Рішення Маска, ймовірно, призведе до тривалого судового процесу, констатує Reuters.

"Це катастрофічний сценарій для Twitter та його ради директорів, оскільки тепер на компанію чекає тривала судова тяганина", - цитує агентство Деніела Айвза, аналітика Wedbush.