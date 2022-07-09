Чому з російського "клону McDonald's" зникне картопля фрі

Бен Тобіас

BBC News

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Так виглядає "російський клон" McDonald's

Деякі ресторани нової мережі швидкого харчування "Вкусно - и точка", що замінили McDonald's у Росії, тимчасово припинять подавати картоплю фрі, повідомляють російські ЗМІ.

Через дефіцит необхідного сорту картоплі відвідувачам доведеться шукати інший гарнір до гамбургерів і нагетсів.

Компанія очікує повернення картоплі фрі в меню восени.

McDonald's пішов з Росії на знак протесту проти вторгнення в Україну.

Американський гігант швидкого харчування продав свої ресторани російському бізнесмену, і в червні кілька його точок відновили роботу під назвою "Вкусно - и точка".

Але за місяць після відкриття один з ключових пунктів меню став дефіцитом. "Картопля по-селянськи" — товстіший варіант традиційної картоплі фрі — також може бути недоступним.

"Це пов'язано з тим, що 2021 рік у Росії став неврожайним для сортів картоплі, яку використовують для приготування картоплі фрі на підприємствах мережі", - заявили в компанії. Крім того, став неможливим й імпорт картоплі. Картопля повною мірою з'явиться в ресторанах McDonald's лише восени після нового врожаю, заявили в компанії. Там також вважають, що з дефіцитом картоплі зіткнуться й інші учасники ринку.

У російському мінсільгоспі майже одразу відреагували на ці новини: там заявили, що російський ринок повністю забезпечений картоплею, і дефіциту немає.

"Ринок Росії повністю забезпечений картоплею, зокрема переробленою. Крім того, вже надходить новий врожай, що відкидає можливість дефіциту", - повідомило міністерство у телеграмі.

McDonald's відкрив свій перший ресторан у Москві у 1990 році, що стало ознакою тісніших економічних й культурних зв'язків радянської Росії із Заходом.

Але понад три десятиліття потому американська ікона пішла з Росії разом з десятками інших західних компаній на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

Зараз Росія перебуває під широкомасштабними санкціями Заходу, які порушують ланцюжки постачання і збільшують рівень безробіття.

Очікують, що скорочення російської економіки у 2022 році може досягти 10%.