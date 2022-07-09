Конгресвумен з України просить у Байдена пояснень щодо Єрмака. У Києві обурені

1 година тому

Автор фото, spartzforcongress.com Підпис до фото, Вікторія Спартц народилася на Чернігівщині, навчалася у КНЕУ, а у 2000 році переїхала до США

Учасниця Палати представників США українського походження Вікторія Спартц у п'ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення. Запитання політикині викликав глава офісу президента України Андрій Єрмак та його ймовірні зв'язки з Росією.

Українське МЗС різко відреагувало на листа Спартц.

У чому суть питання?

Частина опублікованого листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагменту не уточнюють.

У загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображені.

Конгресвумен також згадує в листі, що Єрмак призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "понад рік затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

У зверненні до Байдена Спартц пише, що "пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном".

Автор фото, https://spartz.house.gov/ Підпис до фото, Уривок з листа

"Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Це також наш обов'язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх", - підсумовує Спартц.

Запитувану інформацію вона просить надати на засекреченому брифінгу для Конгресу 12 липня.

Реакція України

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Андрій Єрмак ось уже два роки залишається правою рукою президента Зеленського

В офіційному Києві на вчинок Спартц відповіли досить різко.

Речник українського МЗС оприлюднив заяву, відповідно до якої Україна "глибоко вдячна Сполученим Штатам Америки за непохитну підтримку в протидії агресії Росії", а останні дії Спартц "на цьому тлі особливо контрастують".

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", - йдеться в заяві.

МЗС закликало Спартц "припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України" та запевнило, що українська сторона "максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки".

"Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - йдеться в заяві.

У заяві МЗС ніяк не згадано ні САП, ні Національне антикорупційне бюро, ні Олега Татарова.

"Переконані, що жодні заяви та провокації не підірвуть той високий рівень довіри, що встановився між президентами Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом, Андрієм Єрмаком та Джейком Салліваном, Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном, а також іншими високопосадовцями України та США", - так завершується заява МЗС.

Підтримка США

Автор фото, DOD Підпис до фото, Вертольоти Мі-17 виготовленні в РФ на замовлення США для армії Афганістану, але після захоплення країни талібами повернулися до США

Від початку війни в Україні США надають країні політичну підтримку та передають озброєння. Зокрема, у травні тут схвалили закон про ленд-ліз для України.

У червні Пентагон повідомляв, що США вже виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів.

Лише у п'ятницю Джо Байден авторизував надання Україні нового пакету допомоги на $400 млн.

Пакет передбачає передачу ще чотирьох систем HIMARS, тактичних автомобілів та боєприпасів до гаубиць калібру 155 мм. Загалом Україна матиме 12 таких систем.

Хто така Вікторія Спартц?

Вікторія Спартц потрапила до нижньої палати Конгресу США - Палати представників на виборах 2020 року. До цього вона обіймала посаду сенаторки на рівні штату Індіана від міста Ноблсвілл.

Майбутня конгресменка народилася у місті Носівка на Чернігівщині в родині інженерів.

Вона отримала ступінь бакалавра та магістра з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті.

У 2000 році Вікторія одружилася з американцем Джейсоном Спартцем і переїхала до США.

Автор фото, spartzforcongress.com Підпис до фото, Вікторія Спартц зі своєю родиною

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Там вона отримала диплом магістра з бухгалтерії в бізнес-школі Університету Індіани, де лишилася викладати.

Спартц працювала в бізнес-структурах та державних установах, зокрема на посаді фінансового керівника генеральної прокуратури Індіани. Має і власний бізнес в галузі фінансових консультацій, фермерському господарстві та нерухомості.

У 2017 році Спартц обрали до сенату штату Індіана, де вона замінила Люка Кенлі, який вийшов на пенсію.

"У неї сильний акцент, але ще сильніша її пристрасть до американської політики", - писали тоді місцеві видання.

Наступною сходинкою стало висування до Палати представників Конгресу США.

У своїй кампанії Вікторія наголошувала на своєму походженні, стверджуючи, що це сформувало її політичні погляди.

У розмові з виданням IndyStar вона згадала розповідь дідуся про те, як радянська влада відібрала у їхньої родини власне господарство під час колективізації та про Голодомор у 1930-х роках.

На сайті передвиборчої кампанії Спартц йшлося, що "зростаючи в Україні за влади соціалістів, вона напряму відчула на собі темну сторону соціалізму".

"Цей досвід сформував її консервативну політичну філософію: обмежена влада завжди краще, а рішення у галузі фінансів та охорони здоров'я мають ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи чи лобісти", - додає її офіційна біографія.

Щороку вона приїжджає до України провідати бабусю і дідуся в Носівці на Чернігівщині, писала про неї газета "Голос України".