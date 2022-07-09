На Шрі-Ланці небачені досі протести. Натовп захопив президентський палац

51 хвилин(и) тому

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У найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони та проникли до президентської резиденції. У країні економічна криза, протести не вщухають із березня цього року, але досягли точки кипіння лише зараз.

На відео в соцмережах видно, що кімнати в будинку президента переповнені людьми, ще сотні протестувальників - на газоні, а інші стрибають і граються в басейні.

Президент Готабай Раджапакса залишив резиденцію ще у п'ятницю і, за деякими повідомленнями, намагається вилетіти з Коломбо.

"Президента супроводили в безпечне місце, - повідомило AFP високопоставлене джерело зі сфери оборони. - Він все ще президент, його охороняють військові".

Масові протести в суботу - одні з найбільших за цей рік в острівній державі, охопленій тяжкою економічною кризою. На Шрі-Ланці, країні з 22-мільйонним населенням, зашкалює інфляція та гостро не вистачає палива, продовольства та ліків.

Прем'єр-міністр країни Раніл Вікремесінгхе скликав екстрену нараду лідерів своєї партії та наказав спікеру негайно зібрати парламент.

Після місяців протестів - новий вибух обурення

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Після кількох місяців виступів проти неефективного управління країною під час кризи шріланкійці налаштовані рішуче.

Тисячі людей з усієї країни приєдналися до маршу із вимогою відставки Раджапакси. Багато хто добирався до центру міста автомобілями, фургонами і навіть потягами, "захопленими" протестувальниками, сказали місцеві чиновники AFP.

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Щонайменше 33 людини, зокрема співробітники сил безпеки, поранені та перебувають у лікарні, повідомили у місцевому шпиталі.

Протестувальники заповнили район Коломбо, де розташовані урядові будівлі, і прорвалися через кілька поліцейських кордонів, аби потрапити до резиденції президента.

Поліцейські стріляли в повітря, щоб перешкодити розлюченому натовпу проникнути всередину резиденції, але частина людей все ж таки прорвалася туди.

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Протестувальники транслюють те, що відбувається в резиденції, у соцмережах. На кадрах видно, як сотні людей, що зібралися в кімнатах і коридорах, скандують заклики піти, адресовані президентові Раджапаксі.

Сотні людей також розташувалися на газонах та доріжках перед резиденцією - білим будинком колоніальної доби.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестувальники хочуть відставки президента країни

Влада намагалася запобігти суботнім протестам, оголосивши комендантську годину в п'ятницю, але їм довелося її скасувати після того, як правозахисні групи та опозиційні партії виступили проти.

Немає бензину, немає їжі, немає ліків

Шрі-Ланка переживає найважчу економічну кризу з 1948 року, коли держава вийшла з-під контролю Великої Британії. У країні не вистачає палива, продовольства та ліків.

Минулого місяця інфляція в країні перевищила 50%.

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Минулого тижня влада призупинила продаж бензину та дизельного палива для транспортних засобів, що не є основними, намагаючись зберегти запаси палива в країні.

Уряд намагався отримати паливо в кредит від інших країн, включно з Росією, - поки що безрезультатно.

Влада звинувачувала у кризі пандемію Covid-19, яка практично знищила туристичну галузь Шрі-Ланки - одне із найбільших джерел іноземної валюти.

Але багато експертів стверджують, що винна у всьому економічна безпорадність.

З березня тривають демонстрації з вимогою відставки президента Раджапакси.

Поглиблення економічної кризи призвело до того, що старший брат президента, Махінда Раджапакса, був змушений піти у відставку з посади прем'єр-міністра в травні.