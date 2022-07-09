Росіяни обстріляли ракетами кілька українських міст. Є загиблі та поранені

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки російських обстрілів у Сіверську

Російські ракетні удари завдали великої шкоди містам на сході та півдні України та призвели до жертв серед населення. Про це розповіли місцеві чиновники.

Четверо цивільних загинули в результаті обстрілу міста Сіверськ Донецької області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також постраждали цивільні райони Дружківки у цій же області. Був зруйнований супермаркет, біля нього внаслідок ранкових ударів з'явилася велика вирва.

Як розповіли ВВС місцеві мешканці, вибухи лунали і на околицях Костянтинівки - з самого ранку та після обіду. Поки що немає офіційної інформації про руйнування чи постраждалих.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Наслідки російського обстрілу у Дружківці

Упродовж ранку та дня суботи надійшли повідомлення про російські ракетні удари по Харкову, Миколаєву та Кривому Рогу.

Як повідомив у телеграмі голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, вранці по житловому району міста росіяни завдали удар. За попередніми даними - ракетний.

"Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ", - повідомив Синєгубов. Ще чотирьом людям надали медичну допомогу на місці.

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Внаслідок обстрілів Кривого Рогу загинули двоє людей - 40-річна жінка та 20-річна дівчина.

Також є троє поранених, серед яких - батько загиблої дівчини.

"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає", - написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські сухопутні війська, схоже, не досягли значного прогресу за останні 24 години у своєму пориві захопити решту Донецької області.

Українські сили запекло захищають Миколаїв, стратегічний річковий порт на ключовому шляху до Одеси, яка є головним експортним центром України. Російський флот досі не дає Україні вивозити зерно з Одеси.

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук закликала жителів покинути окуповані Росією райони Херсонщини та Запоріжжя.

Водночас поліція Херсонщини звинувачує Росію в умисному знищенні українських врожаїв.

"Щодня виникають масштабні пожежі, уже вигоріло сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорають полезахисні смуги та ліси", - йдеться у повідомленні поліції Херсонської області.

Вони також звинувачують російських військових у знищенні зерносховищ і сільгосптехніки, а також у тому, що вони не дозволяли місцевим жителям гасити пожежі.

Автор фото, Поліція Херсонської області Підпис до фото, Пожежа на полі у Херсонській області

Українська влада також повідомила про удар по місту Часів Яр. За даними МВС, там постраждала будівля, яка вже не використовувалася, поблизу залізничного вокзалу. Росія підтвердила цей удар, але заявила, що знищила "ангар з американськими гаубицями M777".

Очікується, що наступними великими цілями Росії в Донецьку стануть міста Слов'янськ і Краматорськ.

Напередодні США заявили, що нададуть Україні ще чотири високоточні ракетні системи HIMARS. Президент Володимир Зеленський каже, що ракети HIMARS використовуються для ураження складів боєприпасів на підконтрольній Росії території, що значно ускладнює спроби Москви поповнити запаси.