Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника та ще чотирьох послів
Президент України Володимир Зеленський 9 липня своїми указами звільнив одразу кількох послів України в різних країнах.
Зокрема, Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника, посла в Угорщині Любов Непоп, посла в Норвегії В'ячеслава Яцюка, посла в Чехії Євгена Перебийноса, а також Ігоря Поліху з посад посла у Індії, Республіці Мальдіви, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш.
Серед них усіх останнім часом найбільшу увагу до себе привертав саме Андрій Мельник.
Скандальний посол
Від початку війни Росії в Україні Андрій Мельник неодноразово потрапляв до новинних заголовків через свої різкі та неоднозначні заяви.
Зокрема, у травні він стверджував, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "грає в ображену сосиску" - через його відмову їхати з візитом до Києва.
Також він кепкував зі швидкості, з якою Німеччина надає допомогу Україні, розмістивши у твіттері фото равлика с прикріпленим до нього патроном.
"Німецька допомога вже на шляху до нас", - підписав він знімок.
Наприкінці червня в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу український дипломат прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною щодо Степана Бандери.
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Кінець подкаст
"Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - сказав Мельник.
Такі висловлювання викликали критику в усіх трьох країнах. Зокрема, посольство Ізраїлю в Німеччині засудило слова українського дипломата як "перекручення історичних фактів, тривіалізацію Голокосту й образу всіх, кого вбив Бандера і його люди".
У відповідь Мельник заявив, що його висловлювання про Степана Бандеру не означають применшення трагедії Голокосту, який "є спільною ізраїльсько-українською трагедією".
Андрій Мельник став послом України в Німеччині у грудні 2014 року за президентства Петра Порошенка.
Про те, що Мельник може незабаром покинути посаду українського посла в Німеччині, днями писала німецька газета Bild.
Із посиланням на джерела в українському уряді у статті йшлося, що Мельника можуть перевести до українського МЗС, а згодом навіть призначити заступником міністра.
В українському МЗС цю інформацію не коментували.