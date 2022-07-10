Десятки людей під завалами. Росіяни обстріляли будинки на Донеччині

1 година тому

Автор фото, Донецька ОВА

Пізно увечері в суботу, 9 липня, росіяни завдали трьох ракетних ударів по місту Часів Яр Бахмутського району на Донеччині. Про це повідомив голова військової адміністрації області Павло Кириленко.

Ракети влучили у будинки. Є руйнування у двох п'ятиповерхівках, за даними ДСНС.

Автор фото, Донецька ОВА

Наразі відомо про шістьох загиблих і п'ятьох поранених. Проте, за даними місцевої влади, під завалами — щонайменше три десятки людей, у тому числі дитина.

Повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто не вибрався.

Автор фото, Донецька ОВА

Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.

Розібрали 70 т зруйнованих елементів будинку.

Розвали розбирають кранами. На місці працює 53 людини.

Автор фото, Донецька ОВА

"Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці з мирними людьми. Черговий теракт країни-терориста. РФ має бути у списках держав-спонсорів тероризму", - написав про обстріл у Часовому Ярі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За минулу добу росіяни здійснили десятки обстрілів українських міст та сіл. Ракетами "Іскандер" обстріляли Харків.