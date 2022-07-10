Нападник розповів, чому вбив експрем'єра Японії

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зловмисника затримала поліція

Японське агентство Кіодо Цусін, посилаючись на свої джерела, розповіло про можливі мотиви нападу на колишнього японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Нападник вистрілив у Абе, тому що вважав його пов'язаним із релігійною сектою.

Як стверджується, мати чоловіка робила на адресу цієї секти великі пожертви.

Напередодні поліція Токіо офіційно називала схожу версію мотиву 41-річного Тецуї Ямагамі. Там заявили, що він пішов на замах через образи на якусь релігійну групу, з якою, на його думку, був пов'язаний Абе.

Ямагамі сказав поліцейським, що за день до вбивства він їздив до міста Окаяма, де Абе того дня виголошував передвиборчу промову.

Джерела агентства Кіодо Цусін стверджують, що спочатку Ямагамі планував вчинити замах на лідера секти. Чому він передумав, невідомо.

ЗМІ вдалося дещо з'ясувати й про самого Ямагамі - починаючи з осені 2020 року, він працював на промислову компанію в регіоні Кансай, але в травні цього року звільнився.

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Джерела в кадрових агенціях підтвердили інформацію про те, що Тецуя Ямагамі був у лавах морських сил самооборони Японії протягом трьох років з 2005 року.

У суботу біля вокзалу у місті Нара, де Ямагамі вистрілив в Абе, створили стихійний меморіал. Біля місця замаху зібралися люди зі свічками та портретами Сіндзо Абе.

Тіло колишнього прем'єра Японії сьогодні вдень доставили додому до Токіо. Катафалк біля його будинку зустрічали кілька сотень людей.

У неділю відбудеться нічна служба поминання, а похорон Сіндзо Абе відбудеться в понеділок, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибачення поліції

У суботу пресконференцію провів шеф поліції Нари Томоакі Онізука. Він заявив, що поліція не забезпечила належного рівня безпеки і взяв на себе провину за те, що його відомство не запобігло вбивству.

"Коли об 11:30 надійшли перші повідомлення про те, що сталося, і все відкрилося, я мав почуття провини та жалю сильніші, ніж будь-коли за мою 27-річну кар'єру", - цитує його CNN.

"Ми не можемо заперечувати, що у плані безпеки були недоліки - враховуючи те, як усе закінчилося", - сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Машина з тілом Абе прибула до Токіо

В Абе вистрілили в спину в п'ятницю вранці, коли він виступав із промовою біля вокзалу у місті Нара. Тецуя Ямагамі був озброєний саморобною двоствольною зброєю, загорнутою в чорний скотч.

Пізніше у нього вдома знайшли ще кілька саморобних пістолетів та вибухових пристроїв.

Кулі влучили колишньому прем'єру в шию та верхню частину руки.

Лікар, який намагався врятувати Абе, розповів, що медики боролися за його життя чотири з половиною години, намагаючись зупинити кровотечу. Йому перелили понад 100 пакетів донорської крові.

Політична кар'єра

Абе був прем'єр-міністром Японії двічі й обіймав цю посаду довше за інших японських прем'єрів.

2020 року він пішов у відставку, пославшись на проблеми зі здоров'ям, але, як зазначає Reuters, зберігав вплив у керівній Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних фракцій у партії.

Нинішній прем'єр Фуміо Кісіда - протеже Абе.

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Сіндзо Абе, син колишнього міністра закордонних справ та двоюрідний онук колишнього прем'єр-міністра, вперше очолив уряд у 2006 році і на той момент став наймолодшим прем'єром у післявоєнній історії Японії.

Перший рік Абе-прем'єра виявився повним скандалів та політичних проблем у його партії, і за рік він пішов у відставку.

Наступного разу Сіндзо Абе очолив уряд у 2012 році і залишався на цій посаді до 2020 року.