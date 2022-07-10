Українець вдруге став найсильнішою людиною світу
Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі Strongman Classic-2022, що відбувся у Лондоні.
26-річний спортсмен зумів набрати 54 бали у загальному заліку та на 12 пунктів випередив найближчого суперника.
У першу трійку увійшли канадець Мітчелл Хупер та американець Еван Сінглтон.
Новіков зумів захистити титул - торік він також став чемпіоном турніру.
Свою перемогу Олексій присвятив Україні та закликав жертвувати гроші на українську армію.
"Найкраще привітання для мене - це донат для пацанів", - написав він в соцмережі.
Олексій Новіков також ставав переможцем World's Strongest Man-2020, а у квітні українець завоював титул найсильнішої людини Європи, який відбувся у Британії.
Тоді під час нагородження Новіков попросив присутніх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих на війні в Україні.
"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми переможемо і будемо найквітучішою країною у світі, ми житимемо дуже добре. Я вам це обіцяю", - сказав чемпіон після своєї перемоги.