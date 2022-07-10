Українець вдруге став найсильнішою людиною світу

19 хвилин(и) тому

Автор фото, novikov_strong_wsm

Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі Strongman Classic-2022, що відбувся у Лондоні.

26-річний спортсмен зумів набрати 54 бали у загальному заліку та на 12 пунктів випередив найближчого суперника.

У першу трійку увійшли канадець Мітчелл Хупер та американець Еван Сінглтон.

Новіков зумів захистити титул - торік він також став чемпіоном турніру.

Свою перемогу Олексій присвятив Україні та закликав жертвувати гроші на українську армію.

"Найкраще привітання для мене - це донат для пацанів", - написав він в соцмережі.

Автор фото, GIANTS LIVE STRONGMAN

Олексій Новіков також ставав переможцем World's Strongest Man-2020, а у квітні українець завоював титул найсильнішої людини Європи, який відбувся у Британії.

Тоді під час нагородження Новіков попросив присутніх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих на війні в Україні.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми переможемо і будемо найквітучішою країною у світі, ми житимемо дуже добре. Я вам це обіцяю", - сказав чемпіон після своєї перемоги.