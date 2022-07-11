Харків обстріляли ракетами і артилерію. Що відомо про жертви та руйнування

59 хвилин(и) тому

Автор фото, фейсбук ДСНС Харкова

Харків знову нещадно обстрілюють. Вночі по місту влучили три ракети.

Вдень 11 липня вдарили реактивними системами залпового вогню, повідомляє голова військової адміністрації Олег Синєгубов.

Від обстрілу постраждала 31 людина, усі - госпіталізовані. З них - 2 дітей: 4 та 16 років.

Людей у Харкові просять зараз не виходити на вулиці.

Перед цим місто обстріляли вночі. ДСНС опублікувало фото страшних руйнувань в центрі міста.

Автор фото, фейсбук ДСНС Харкова

Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд.

З-під завалів врятували 86-річну жінку, мешканку квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих від нічних обстрілів не було.

Автор фото, фейсбук ДСНС Харкова

Ще дві ракети влучило у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі. В результаті обстрілу зруйновано будівлю школи.

Автор фото, Синєгубов

10 липня добу на Харківщині сталося 11 пожеж, спричинених обстрілами. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, виробничі будівлі, автомобіль, сміттєзвалище та трава на відкритій території.

Як йшлося у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку росіяни намагаються не допустити просування українських військ.

Армія РФ обстрілює Харківщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків.

Обстріл вже засудив голова ОП Андрій Єрмак.

"Росіяни знову обстріляли Харків. Ракетний удар по житлових кварталах. Є поранені та загиблі. Країна-терорист не приховує власні злочини. Країна-терорист боїться воювати на полі бою", - написав у твіттер керівник офісу президента Андрій Єрмак.