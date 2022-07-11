Іванівка на Херсонщині під ЗСУ і наказ Резнікову наступати на південь. Що це значить

49 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Українських військових навчають військовослужбовці британських збройних сил на військовій базі поблизу Манчестера

Україна планує створити "мільйонну армію", оснащену зброєю НАТО, щоб відвоювати південь країни, окупований росіянами, каже міністр оборони Олексій Резніков.

Одночасно ЗСУ повідомили про звільнення ще одного села на Херсонщині.

За словами Резнікова, повернення територій навколо чорноморського узбережжя є життєво важливим для економіки країни.

Резніков в інтерв'ю британському виданню Sunday Times розповів про наказ українського президента Володимира Зеленського опрацювати план визволення зайнятих територій на півдні країни.

"Це моя робота, я пишу партнерам з інших країн, пояснюю, чому нам [для реалізації цього плану] потрібні конкретні види зброї", - заявив Резніков. Про які саме території йдеться, в інтерв'ю не уточнюється.

Росія з 24 лютого окупувала майже всю Херсонщину, південну частину Запорізької області та невелику частину Миколаївщини. А також Маріуполь.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни. Для цього потрібно розробити плани.

8 липня українська влада закликала мешканців Запорізької та Херсонської областей залишити їх будь-якими шляхами.

"Треба шукати нагоди виїхати, бо наші Збройні Сили деокуповуватимуть. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так усе розуміють", - пояснювала міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Що це значить?

Проте такі заяви є радше об'єднавчим закликом, аніж конкретним планом, каже кореспондент BBC Джо Інвуд з Києва.

Слова міністра оборони пролунали на тлі подальшого просування Росії на Донбасі.

Під час удару по житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині у неділю загинуло щонайменше 20 людей, і понад 20 могли бути поховані під завалами. Рятувальники досі шукають уцілілих.

У своєму інтерв'ю газеті The Times Резніков подякував Британії за те, що вона відіграє ключову роль у переході від надання Україні зброї радянських часів до систем протиповітряної оборони та боєприпасів за стандартами НАТО.

За його словами, поставки зброї необхідно прискорити.

"Нам потрібно більше, і швидко, щоб врятувати життя наших солдатів. Кожен день, коли ми чекаємо гаубиці, ми можемо втратити сотню солдатів", - сказав він.

"У нас приблизно 700 тисяч у збройних силах, а якщо додати національну гвардію, поліцію, прикордонну службу, то нас близько мільйона", - сказав міністр оборони.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російського удару в Часовому Яру

Однак доктор Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, має застереження щодо цієї цифри.

"Це не мільйонна сила, яка буде проводити контратаку", - сказав Вотлінг BBC.

"Зазвичай, коли починають контратаку, розраховують на оперативну несподіванку, тому публічне оголошення про це частково робиться для того, змусити росіян виділити більше ресурсів для захисту від цієї загрози", - вважає він.

Показово, що 11 липня ЗСУ повідомили про звільнення чергового села на Херсонщині - Іванівки.

Вона розташована неподалік з межею з Дніпропетровською областю та недалеко від Каховки.

За даними ВВС, її звільнили ще тиждень тому, а оголосили лише зараз.

Дуже повільний і поступовий наступ на українських військ на півдні триває вже понад місяць. За цей час генштаб заявляв про звільнення кількох сіл Херсонщини.

Аналіз

Джо Інвуд

Кореспондент ВВС в Україні

Основний фокус цієї війни був зосереджений на російському наступі на Донбасі - але в довгостроковій перспективі багато хто вважає важливішим для України саме доступ до узбережжя.

Контрнаступи там поки обмежені - українці відвойовують невеликі ділянки території.

Але Україна все голосніше говорить про повернення окупованих Херсонщини та Запоріжжя.

Вночі українське південне військове командування оголосило, що їхні удари знищили два російських командних пункти - після заклику віцепрем'єр-міністра до людей залишити ці райони - напередодні, за словами Ірини Верещук, "великої битви".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у червні оголосив про нову навчальну програму під керівництвом Британії для українських сил, яка має потенціал для навчання до 10 000 військовослужбовців протягом 120 днів.