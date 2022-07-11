Лісові пожежі загрожують знищити найбільші дерева у світі. Вони можуть жити 3000 років

By Malu Cursino

BBC News

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Лісові пожежі в Каліфорнії загрожують найбільшому гаю гігантських секвой у Йосемітському національному парку.

За останні 24 години масштаби пожежі подвоїлися, і, за оцінками, вогонь знищив уже 1591 акрів.

Для того, щоб захистити найбільші та найстаріші секвої у світі, пожежники змушені працювати у складних умовах.

Мешканців і туристів у прилеглих районах евакуювали, а густий дим погіршив якість повітря в регіоні та затьмарив мальовничі краєвиди парку.

Пожежа, яка почалася 7 липня, загрожує щонайменше 500 гігантським секвоям у гаю Маріпоса, включно зі знаменитим Гігантом Гризлі, якому, як вважають, близько 3000 років.

Наразі жодне з цих дерев не знищене вогнем.

Йосемітський департамент управління пожежами та авіацією заявив, що "активно захищає" гай, встановивши систему зрошення для підвищення вологості навколо дерев і видаливши усе, що потенційно може стати джерелом загоряння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гігант Гризлі - вважають, що цьому дереву близько 3 000 років

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гігантські секвої можуть сягати 80 метрів

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Пожежа вже змусила евакуювати з цієї території майже 1600 людей, включно з громадою Вавона, яка мешкає в самому парку, і сотні туристів, які отаборилися поблизу Вавони.

Причина пожежі з'ясовують. Пожежники кажуть, що тепла та суха погода ускладнює гасіння полум'я.

Гігантські секвої є одними з найбільших дерев на планеті. Найбільше має 83 метри заввишки та понад 11 метрів у діаметрі біля основи.

Їхнє надзвичайне довголіття - вони можуть жити близько 3000 років - також робить їх одними з найдавніших живих істот на Землі.

Гай Маріпоса посідає особливе місце в американській історії - це перша природна територія, яка перебуває під охороною федерального уряду для "громадського використання, оздоровлення та відпочинку". Цей закон підписав президент Лінкольн у 1864 році.

Минулого року в Каліфорнії лісові пожежі знищили тисячі гігантських секвой.

Офіційні особи кажуть, що цього року в США виникло понад 35 тисяч лісових пожеж, що значно перевищує середній показник.

Високі температури та екстремальні посухи, спричинені зміною клімату, роблять лісові пожежі дедалі поширенішими.