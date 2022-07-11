Путін дозволив давати російські паспорти всім українцям

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України.

Раніше такий порядок діяв щодо українців, які мешкають у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також в окупованих росіянами частинах Херсонської та Запорізької областях.

Тамтешня окупаційна влада заявляла про плани увійти до складу РФ.

"Паспортизація" українців

У 2019 році Росія встановила спрощену видачу громадянства мешканцям самопроголошених Донецької та Луганської республік.

Потім Путін своїм указом додав до цього ж закону про спрощене громадянство Херсонську та Запорізьку області.

За кілька років дії закону Росія роздала на Донбасі майже мільйон паспортів. Наявність громадян Росії була однією з причин вторгнення Росії в Україну.

Перші кілька місяців окупації мешканці Херсонщини та Запорізької області виходити на багатотисячні акції протесту.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

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Окупаційна влада поставила там своє самопроголошене керівництво, запроваджує рубль та переводить навчання на російські підручники.

Проте Росія так і не наважилась провести у цих областях референдум про входження до Росії.

Втім чиновники РФ неодноразово заявляли про приєднання цих регіонів до РФ.

"Майбутнє у Запорізької області може бути лише одне - вона має бути в складі Росії, повинна стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації", - говорив агентству "РИА Новости" член самопроголошеної "головної ради воєнно-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов.

Про плани входження до складу Росії говорив "заступник голови воєнної-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов, якого Москва поставила керувати областю.

"Ми не плануємо бути окремою незалежною республікою. Наша головна задача - стати суб'єктом у складі Російської Федерації" - повторив "РИА Новости" Стремоусов той же меседж, що і Рогов.

Офіційний Київ поки що ніяк не прокоментував указ Путіна про паспортизацію.