Ахметов покидає медіа-бізнес і передає усі ліцензії державі

18 хвилин(и) тому

Автор фото, System Capital Management

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу й передає усі свої ліцензії державі.

Це рішення він назвав вимушеним.

"Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - йдеться в заяві Ахметова.

Це рішення він пояснив тим, що в Україні набув чинності так званий закон про деолігархізацію - "про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом", - наголосив Ахметов.

"Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - додав він.

Медіахолдинг Ахметова складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, зокрема до нього належать канали "Україна", "Україна 24", канали групи "Футбол", а також інтернет-ресурси та друковані ЗМІ.

Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США, наголосив Ахметов.

"Мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу", - наголосив він, подякувавши глядачам і читачам.

Закон про деолігархізацію

Автор фото, UNIAN

Президентський закон про деолігархізацію, покликаний обмежити вплив олігархів на політичне життя та бізнес в Україні, Верховна Рада ухвалила ще минулого року.

Ухвалення викликало шквал емоцій в парламенті.

Головна критика документа стосувалася повноважень Ради нацбезпеки і оборони України визначати, хто є олігархом. Однак і інші статті критикували і називали популістськими та такими, що не мають правових механізмів для реалізації.

Закон передбачає, що РНБО включатиме особу до реєстру олігархів за наявності трьох із чотирьох ознак:

значний вплив на засоби масової інформації;

участь у політичному житті;

бенефіціарне володіння компанією-монополістом;

статки понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько 83 млн доларів).

РНБО формуватиме та вестиме реєстр олігархів, а також забезпечуватиме відкритий, цілодобовий доступ до нього.

Президент України є керівником РНБО та фактично контролює його роботу.

Якщо особу визнають олігархом, вона не зможе фінансово підтримувати політичні партії напряму чи через інших осіб, а також брати участь у купівлі об'єктів великої приватизації.

Крім того, олігархи повинні подавати такі самі декларації, як і держслужбовці за законом "Про запобігання корупції".