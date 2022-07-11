ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині. Перші кадри

1 година тому

Українська армія взяла під контроль село Іванівка на півночі Херсонщини.

Військові 60-ої окремої піхотної бригади повідомили про це лише зараз, хоча деокупація Іванівки сталася приблизно тиждень тому.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков розповів виданню The Times про "наказ президента Зеленського" деокупувати південь України від російських військових.

Відтак для української влади зараз на перший план вийшла евакуація цивільного населення з окупованих нині Росією населених пунктів Херсонщини.

Російські ж пропагандистські ЗМІ повідомляють про намір Кремля провести в регіоні "референдум" для подальшої анексії.