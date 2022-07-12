Як вдалось розблокували експорт зерна через Дунай в Чорне море

33 хвилин(и) тому

Автор фото, АМПУ Підпис до фото, Дунай

Українські військові та адміністрація морських портів повідомили, що завдяки звільненню острова Зміїний від російських військ вдалось розблокувати експорт українського збіжжя та іншої продукції через морські порти на Дунаї.

Як вказують чиновники, це поєднання річкового та морського шляху дозволить суттєво збільшити потік експорту української продукції. Хоча і визнають - це забезпечить тільки невелику частину об'ємів експорту у порівнянні із заблокованими великими портами Одеси чи Миколаєва.

Росіяни залишили Зміїний 30 червня після тривалих боїв за нього. Росія захопила острів у перший день вторгнення 24 лютого.

Він розташований неподалік впадання Дунаю в Чорне море і через це українське судноплавство з портів на Дунаї фактично було заблоковане.

Чинник Зміїного

Адміністрація морських портів нещодавно повідомила, що після операції із деокупації острова Зміїний та проведення ВМС "інших спеціальних заходів в даному визначеному районі Чорного моря" вдалось відкрити гирло Бистре річки Дунай.

Його, як вказали чиновники, можна буде використовувати для заходу і виходу суден, що перевозять агропродукцію.

Йдеться як про імпорт товарів в Україну, так і експорт зерна та інших товарів.

Схема виглядає так: судна заходять по гирлу Бистре в українські порти на Дунаї - Ізмаїл, Рені і Усть-Дунайськ. Їх завантажують, а далі вони виходять у Чорне море та швидко йдуть до Румунії та Болгарії.

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Острів Зміїний

11 липня пресслужба військово-морських сил України повідомила, що вони долучились до забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

"Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України", - повідомили військові.

Вони додали, що використання каналу стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний, "адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України".

Чим, за даними військових, росіяни користувались, блокуючи рух цивільних суден.

Як це працює

Заступник голови державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Віктор Вишньов розповів ВВС News Україна, як це зараз працює.

Зараз судна пішли через українське гирло Бистре до дунайських морських портів Ізмаїл, Рені і Усть-Дунайськ.

Працювати через румунське гирло Суліна було складно, адже воно має меншу пропускну здатність і там швидко скупчилась велика кількість суден і вони зупинились у величезних чергах, каже Вишньов.

Автор фото, Google maps Підпис до фото, Порти Ізмаїл, Рені і Усть-Дунайськ тепер можуть спокійно вантажити судна із зерном і везти їх у Чорне море. Острів Зміїний (Біле) під контролем росіян фактично блокував цей шлях

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"Через блокаду цивільного судноплавства росіянами, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати румунський канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількості суден та значного перевантаження каналу", - додають військові.

Як каже Вишньов, після звільнення від росіян Зміїного з'явилася опція розблокувати українське гирло і експортувати та імпортувати напряму через Дунай і Чорне море.

"Це дозволяє розвантажити велику пробку, яка утворилась на Дунаї", - каже він.

Дунайські порти зможуть забезпечувати третину всього нинішнього українського експорту.

"Звісно, що основний потік експорту йшов з основних морських портів і це зараз заблоковано", - наголошує Вишньов, але і маршрут через Дунай - це також суттєве полегшення.

Він наводить приклад - одне величезне судно Панамакс заходило на термінали портів великої Одеси і міг взяти 30-50 тисяч тонн зерна.

Натомість баржі з дунайських портів можуть взяти - до 5-7 тисяч тонн максимум.

За словами Вишньова, зараз, як правило, ці невеликі судна до 5 тисяч тонн виходитимуть у море з Дунаю і одразу перевантажуються на великі морські Панамакси в румунській Констанці.

Далі продукція везеться у всі куточки світу. "Немає сенсу ганяти маленькі судна на дуже великі відстані", - додав Вишньов.

Він сподівається, що такий маршрут буде нормально функціонувати, а також наголосив, що зараз є можливість доставляти вантажі на південь Одещини попри обстріли росіянами інфраструктури.

Але, як вказує Віктор Вишньов, головне для України - запустити головні морські порти для повноцінного експорту. Проте це питання домовленостей на найвищому рівні.