Іран може передати Росії сотні безпілотників, попереджають США

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Iranian Army/Getty Images

Іран планує поставити Росії сотні безпілотників для війни в Україні, деякі з який мають бойові можливості, заявив офіційний представник США.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інформація, отримана США, свідчить, що Іран готується навчати російські війська використовувати ці безпілотники.

При цьому він додав, що наразі незрозуміло, чи Іран їх уже надав.

Безпілотники відіграють важливу роль у цій війні - як для України, так і для Росії.

Лише минулого тижня Україна звернулася з проханням пожертвувати тисячі безпілотників, щоб допомогти її спротиву агресору.

Обидві сторони використовують їх для виявлення позицій ворога, а потім допомагають направляти та коригувати свій артилерійський вогонь по цілі.

У Кремлі повідомили, що Володимир Путін 19 липня відвідає столицю Ірану Тегеран. Очікується, що він зустрінеться з президентом Ібрагімом Раїсі та турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Салліван додав, що дані розвідки, отримані США, підтверджують думку про те, що наступ Росії на сході України дорого коштує Росії, зокрема, й щодо власного забезпечення зброєю.

Він зазначив, що іранські безпілотники раніше використовували єменські повстанці-хусити для нападу на Саудівську Аравію.

Його коментарі прозвучали напередодні візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Ці дві країни поки що не приєдналася до санкцій проти Росії через її війну в Україні.

Ізраїль вважає Іран, який закликає до його ліквідації, своєю найбільшою регіональною загрозою.

США та інші союзники поставили в Україну зброї на мільярди доларів після початку вторгнення в лютому.

Салліван заявив, що США продовжуватимуть "підтримувати ефективний захист України".