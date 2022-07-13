Ультиматум Вікторії Спартц: чому конгресвумен родом з України звинувачує українську владу

Георгій Ерман

BBC News Україна

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Днями американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц звинуватила українську владу в поганій підготовці до війни, нехтуванні попередженнями про російський напад та закликала керівника офісу президента Андрія Єрмака піти у відставку, а українську владу провести розслідування його діяльності.

Українське керівництво відреагувало на ці звинувачення офіційною заявою МЗС, а в соцмережах спалахнули баталії між людьми, які підтримали аргументи Спартц, наведені в кількох заявах та інтерв'ю "Європейській правді", або поставили їх під сумнів.

BBC News Україна розповідає про те, як розгорталися події, і яку мотивацію та мету може мати Вікторія Спартц.

В чому Спартц звинуватила українську владу

43-річна Вікторія Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) є уродженкою Чернігівщини. Вищу освіту отримала у Києві, живе у США з 2000 року.

У 2020 році вона як кандидатка Республіканської партії пройшла в Палату представників Конгресу США від одного з округів штату Індіана.

З початку повномасштабного нападу Росії вона зверталася до Конгресу з проханням допомогти Україні, і за, її власними словами, 6 разів побувала в Україні, щоб оцінити наслідки вторгнення.

Автор фото, Вікторія Спартц Підпис до фото, Спартц в Україні біля знищеної "Мрії"

Протистояння в українських соцмережах навколо слів Спартц спалахнуло лише через кілька днів після її заяви від 6 липня, яку українські ЗМІ переважно обійшли увагою. У ній вона розкритикувала політику і Джо Байдена, і Володимира Зеленського.

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"Президенти Байден та Зеленський повинні припинити грати у політику з життями людей, а Конгрес має імплементувати належний контроль в Україні", - наголошувала конгресвумен.

Вікторія Спартц наполягала, що провела багато часу в Україні від початку повномасштабного нападу Росії, тому знає про ситуацію не за книжками, а на власні очі.

Вона висунула вимогу до президента Байдена - "припинити грати в політику", мати чітку стратегію щодо України та узгодити безпекову допомогу з цією стратегією. До президента Зеленського - "припинити грати в політику та театр" і почати краще керувати для підтримки армії та місцевої влади. Конгресу ж вона запропонувала встановити належний нагляд за критичною інфраструктурою та доставкою зброї та допомоги Україні.

В першій заяві не було навіть згадки про Андрія Єрмака.

Але вже 8 липня Спартц повідомила, що звернулася до Байдена з листом, в якому закликала розслідувати звинувачення керівника офісу президента Андрія Єрмака у сумнівних зв'язках з Росією, а його заступника Татарова прямо звинуватила у блокаді роботи антикорупційних органів.

Зміст листа був опублікований лише частково, одна з його частин була закрита чорним прямокутником. Документ одразу викликав увагу в Україні.

Свої висновки щодо Єрмака Спартц зробила, за її словами, на основі "різноманітних розвідувальних даних, дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних домовленостей із Росією".

Автор фото, spartz.house.gov Підпис до фото, Спартц оприлюднила лише частину змісту свого листа до Байдена

Вона наголосила, що Конгресу необхідно терміново отримати інформацію, щоб підтвердити або спростувати серйозні звинувачення на адресу керівника офісу президенту, а також розкритикувала адміністрацію Байдена за рівень та швидкість безпекової допомоги.

"...Україна терміново потребує збільшення рівня та швидкості допомоги у сфері безпеки, яка, на жаль, не була пріоритетом для адміністрації Байдена", - зазначила Спартц.

У листі вона також звернула увагу на те, що Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з правоохоронних органів для боротьби з корупцією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 9 травня Вікторія Спартц була єдиною представницею Республіканської партії на церемонії підписання Джо Байденом закону про ленд-ліз для України

На думку Спартц, саме Татаров затягує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

"У 2020 році до призначення пан Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Пан Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідував учасників Євромайдану", - заявила Спартц.

Обговорення теми впливу Андрія Єрмака та Олега Татарова в українському суспільстві триває вже два роки. Тож закиди з боку Спартц одразу знайшли підтримку збоку багатьох критиків Володимира Зеленського та його команди, і викликали жваве обговорення у соцмережах.

Критика адміністрації Байдена в заявах Спартц залишилася поза увагою.

Жорстка реакція МЗС і звинувачення на адресу Єрмака

Українська влада офіційно відповіла на заяву Спартц через МЗС.

9 липня речник МЗС України Олег Ніколенко написав у фейсбук, що дії та заяви Спартц виглядають "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", - наголосив Ніколенко.

Він також закликав Спартц "припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України".

За словами Ніколенка, Україна надає вичерпну інформацію західним партнерам щодо використання їхньої військової техніки, а от дії американської конгресвумен можуть лише зіграти на руку Кремлю.

"Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - зазначив речник МЗС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Швидке захоплення росіянами більшої частини Херсонської області протягом першого тижня нападу відкрило армії РФ шлях на Маріуполь

Спартц у відповідь закликала МЗС України розглянути її заяву з усією серйозністю, оскільки серйозними є і питання, які накопичилися до Андрія Єрмака. Вона висунула на його адресу кілька звинувачень:

1. Витік інформації в Білорусь і провал української операції із захоплення найманців з приватної військової компанії Вагнера.

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною.

3. Запевнення українського керівництва, що у лютому не відбудеться нападу з боку Росії всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни.

4. "Саботаж у Херсоні" та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов" у Маріуполі.

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов.

6. Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Демократи критикують Спарц

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співголова Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур засудила заяву Спарц

Засудила заяву Спартц інша конгресвумен з США - представниця Демократичної партії в Палаті представників Марсі Каптур. Вона є співголовою Українського кокусу у Конгресі, походить з родини українських мігрантів до США.

"На переважно двопартійній основі Конгрес Сполучених Штатів на чолі з Українським кокусом в ньому виступив ініціатором підтримки суверенної української нації в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії. Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість - загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання", - наголосила вона.

За словами Каптур, рівень та масштаби співпраці США з Зеленським "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого з посадовців".

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив довіри до українських посадовців під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам. США віддані перемозі України, і в українського народу немає більшого друга, ніж США. Як союзники ми продовжуватимемо працювати разом з президентом Зеленським та його офісом, щоб довести до кінця цю війну", - наголосила Каптур.

Спартц наполягає на відставці Єрмака

Втім, у новій заяві від 11 липня Спартц висунула вимогу відставки Андрія Єрмака і більшої підтримки ЗСУ української владою.

"...Я була розчарована, коли дізналася, що замість того, щоб визнати заслуги своєї армії та розпочати загальнодержавну підтримку, Київ фактично під керівництвом Андрія Єрмака займається політикою. Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО 2014 року з окупованих територій".

Спартц звинуватила Єрмака в розв'язанні "наклепницької кампанії" проти неї і закликала його до відставки.

"Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з вже сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими після того, як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно", - зазначила вона.

Спартц додала, що "маріонетки Єрмака" не мають рації у тому, що вона підіймає ці питання для політичної вигоди.

Вона також знову аргументувала необхідність посилення нагляду за поставками зброї в Україну і заперечила, що додатковий нагляд затримає її постачання.

"Навпаки, нинішня відсутність нагляду є чинником, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність", - пояснила вона.

Автор фото, Офіс президента

Того ж дня керівник офісу президента Андрій Єрмак провів перемовини з радником президента Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном.

Спартц відреагувала на ці перемовини коментарем у твітер: "Сподіваюся, що Джейк Салліван розбереться з Києвом краще, ніж з Кабулом", з натяком на поспішне залишення США власних позицій у Афганістані 2021 року.

Вибухове інтерв'ю

Того ж дня конгресвумен дала інтерв'ю "Європейські правді", яке викликало другу хвилю обговорення її заяв в соцмережах.

Українським журналістам вона повідомила, що джерела її звинувачень на адресу Єрмака - не з України, і що стурбованість щодо витрат великих грошей в Україні є і в республіканців, і в демократів - хоча демократи подібних заяв поки не робили.

Спартц також наполягала, що питання до України виникли у обох ключових партій, попри заяву Марсі Каптур на підтримку президента Зеленського, і що в Конгресу мають бути повноваження контролю за витратою допомоги Україні.

"Для мене проблемою є те, куди витрачають наші гроші. І щодо цього мій президент відповідальний переді мною. Вам вирішувати, що робити, але я вам скажу, що проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти", - наголосила Спартц.

Вона також припустила, що зброя, яку постачають Україні, може опинитися і в Росії, і навіть в Сирії, і саме для цього необхідний механізм контролю збоку Конгресу.

За словами Спартц, накопичилося багато проблем, які, як повідомили їй невизначені "наші люди", є наслідком дій Андрія Єрмака, і Україна загалом не готується до війни і покладається лише на допомогу Заходу.

"Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить", - вважає конгресвумен.

Вона також розкритикувала і президента Байдена за брак чіткої стратегії та розуміння результату, якого він хоче досягти допомогою Україні.

Під час інтерв'ю Спартц також заявила, що українська влада начебто не дає місцевій владі бюджети на оборону міст. Коли журналісти поставили під сумнів це твердження і запитали про джерело такої інформації, конгресвумен повідомила, що це "казали люди, що приїжджали до нашого парламенту".

У соцмережах розгорнулося нове обговорення заяв Спартц.

Хтось дорікав конгресвумен, що вона неодноразово назвала власну батьківщину "вашою країною" і припустила можливість потрапляння американської техніки до Росії чи Сирії.

Хтось навпаки підтримав ідею контролю за допомогою, яку США надають Україні і засудив цькування конгресвумен.

У держдепі ж заявили, що впевнені, що Україна не допустить потрапляння американської зброї в чужі руки.

Що стоїть за заявами Спартц і які можуть бути наслідки

Українські американісти розійшлися в своїх оцінках мотивації та наслідків заяв Вікторії Спартц.

Доцент Одеського національного університету ім. Мечникова Володимир Дубовик каже, що Вікторія Спартц довго коливалася між табором традиційних республіканців, який вимагає збільшення допомоги Україні, та табором прихильників Дональда Трампа, який ставить під сумнів необхідність надання настільки масштабної допомоги.

Він нагадує, що 11 сенаторів та 57 членів Палати представників Конгресу від Республіканської партії - четверта частина представників республіканців - голосували проти виділення Україні пакету допомоги у 40 млрд доларів.

"Ідеологічно і організаційно Спартц належить до табору трампістів, вона саме під трампістськими гаслами виграла вибори в Індіані. А трампісти ставлять питання, чому ми допомагаємо Україні, навіщо так масштабно і саме в такий спосіб, а гроші потрібні самим США".

На цьому тлі аргументи про те, що Україні ризиковано допомагати, бо там велика корупція, на його думку, нагадує тези з цього табору.

Дубовик вважає, що мотивацією Спартц може бути бажання привернути до себе увагу на політичній арені, довести можливість впливати на події, пов'язані з Україною, виграти проміжні вибори до Конгресу у листопаді, і, можливо, для цього вона хоче завоювати підтримку трампістів.

"Мені все це трохи нагадує ситуацію з затримкою допомоги Україні 2019 року, але тоді там ключову роль мав сам Трамп, який діяв через Руді Джуліані. Але тут ми поки маємо справу лише з однією учасницею Палати представників", - каже Дубовик.

На його думку, заяви Спартц в США майже не помітили, на відміну від України.

"Це може стати викликом для України лише якщо Спартц підключить до кампанії інших діячів з трампістського крила партії, які ще й аргументуватимуть свою позицію тим, що серед них є українка, яка хвилюється за Україну, і тому треба розслідувати, чи не продають українці кудись отриману зброю. І якщо цей дискурс розвиватиметься у Конгресі, то це може стати проблемою".

На його думку, важливо також з'ясувати, хто саме з України інформував Спартц про своє невдоволення Єрмаком - просто опозиціонери, невдоволені Зеленським, чи люди на кшталт Андрія Деркача, якого підозрюють в державній зраді.

"Це надзвичайно важливе питання - звідки вона взяла озвучену інформацію. Росія має великий досвід вкидання подібної інформації. Як вона опинилася в неї, ми не знаємо, бо вона не є членом комітету з розвідки, вона не належить до структур, які мають інформацію від американських спецслужб", - каже експерт.

На його думку, якщо є претензії до Єрмака щодо падіння Херсона, то мають бути і докази того, чому вона так говорить, але Спартц нічого не наводить. Так само він вважає недоречною тезу про провал Єрмаком перемовин, адже Росія фактично прикривала ними підготовку до нападу і імітувала перемовини.

Дубовик також ставить під сумнів закиди щодо тотальної відсутності нагляду за розподілом грошей з воєнної допомоги Україні - адже переважно на ці гроші купують необхідну техніку та продукцію в США, а безпосередньо грошова допомога не надходить.

"Піднімають зараз питання щодо посади спецуповноваженого, який керуватиме всіма потоками, які заходять в Україну, і у Білому домі розуміють, що це треба моніторити", - каже він.

Так само експерт вважає недоречним нагадування про призначення Татарова і проблему САП саме в розпал війни, якщо про цю проблему знають ще з 2020 року.

"Вона розбурхує це і шкодить двостороннім відносинам. Зараз, коли зайшли перші HIMARS і показали результат, почнуться розмови про те, що не треба давати зброю, поки не вирішать всі проблеми з корупцією. В мене немає рожевих окулярів щодо Зеленського, а вплив Єрмака дійсно захмарний і це не нормально, але зараз війна і ми дуже залежимо від допомоги з США, ці намагання підняти бурю для нас як держави шкідливі", - переконаний Дубовик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1 березня Спартц виголосила емоційну промову в Конгресі з проханням надати допомогу Україні

Директор програми Північної Америки "Української призми" Олександр Краєв не погоджується, що Спартц за поглядами дрейфує до трампістів у лавах республіканської партії.

Він вважає, що вона ближче все ж до традиційних "рейганівських республіканців", які борються з прихильниками Трампа за домінування в партії. На його думку, Спартц вже є учасницею цієї боротьби, за підсумком якої може отримати кращі посади і в керівництві партії, і після проміжних виборів в Конгрес США.

"Велике значення мають її власний політичний капітал та політичні перспективи. Спартц зараз може стати одним з лідерів Республіканської партії. Україна є дуже важливою темою для США і вона в цьому світлі має дуже багато можливостей", - переконаний Краєв.

Він нагадує, що Спартц підтримувала будь-які законопроєкти, які стосувалися підтримки України та санкцій проти Росії, тому заяви щодо контролю використання ресурсів є логічним продовженням її політики.

На думку Краєва, для Спартц та інших "рейганівських республіканців" важливо, щоб ситуація з Україною була "історією успіху", тому і виникають питання щодо того, як витрачають мільярди, які виділили.

Експерт нагадує, що питання про "неформальну ієрархію" в офісі президента американці ставлять ще з 2019 року.

"Спартц вирішила зіграти на дуже вигідній і правильній ідеї, бо треба призначити когось, хто б слідкував за наданими Україні фінансами".

Ідею контролю підживлюють наслідки операції в Афганістані, на яку у 2001-2021 роках пішли величезні кошти американських платників податків. Реалізувати її можуть через контроль збоку Конгресу.

На думку Краєва, Спартц навряд чи почала просувати тему виділених коштів "без умовного кивка розвідувальної спільноти".

"Я не думаю, що це повністю її ініціатива. Інформацію такого профілю їй могли надати спецслужби. Це вигідно і їй, і федеральному ряду, щоб ситуацію контролювати і мати можливість йти на конфлікт з офісом президента".

Краєв зазначає, що зараз системи контролю за наданою Україні американською допомогою по суті не існує, все базується на співпраці міністерств оборони, і це свідчить про великий рівень довіри Пентагону до генштабу та міноборони.

Експерт прогнозує, що конфлікт після заяв Спартц навряд чи буде тривалим і навряд викличе проблеми з постачанням зброї Україні.

"Однак українській владі зараз треба бути максимально обережною. На жаль, поки цієї обережності в її діях я не побачив. Реакція МЗС була зовсім не за канонами того, що на Заході називають damage control - контроль можливих втрат", - каже Краєв.

На його думку, найкращою реакцією була б готовність співпрацювати у розслідуванні всіх проблемних питань або звинувачень, якщо таке бажання висловить стратегічний партнер.