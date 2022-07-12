Фольклор і вишивка: українська дизайнерка створила колекцію для Gucci

1 година тому

Автор фото, Max Siedentopf/Alex Harrington

Українська дизайнерка Віта Кін представила капсульну колекцію для відомого бренду Gucci.

До нової колекції увійшли вишиванки та сукні у традиційному українському стилі.

ВВС News Україна пропонує вам ознайомитися з колекцією та її історією.

Автор фото, Max Siedentopf/Alex Harrington

На сайті Gucci зазначається, що на створення колекції дизайнерку надихнула традиційна українська вишивка.

Сукні хвалять за "квіткову вишивку з вишуканим дизайном", а колекцію називають "невинно фольклористичною і невимушено витонченою".

Автор фото, Gucci VAULT

До колекції увійшли міні- та максісукні з високою талією, спідниця та блуза-вишиванка, шалі та кейп.

Усі вироби доповнені вишивкою та аплікацією, а виготовлені з льону.

Автор фото, Gucci VAULT

Купити речі з нової колекції Vita Kin можна на сайті Gucci Vault. Їхній ціновий діапазон - від 950 до 2100 євро. Деякі позиції вже розпродали.

Автор фото, Max Siedentopf/Alex Harrington

Ольга Нарбут, засновниця проєкту традиційної української вишивки Prekrasa Studio, зауважила, що квітковий візерунок на сукні Corsica запозичений з сорочки села Розтоки Косівського району.

Ця сорочка зберігається у фондах музею Івана Гончара в Києві.

Автор фото, Gucci VAULT

Зоя Звиняцьківська, яка займається fashion-критикою та історією моди, нагадує, що Віта Кін багато років розвиває свій власний стиль, у якому використовує в одязі народні мотиви різних народів - від латиноамериканців до африканців.

Автор фото, Gucci VAULT

"Українські мотиви (якщо їх можна відокремити) розглядаються як частина великого світового орнаментального народного епосу, елемент яскравого неприборканого життя, що в моді зазначають як "трайбл", - зауважує критикиня.

Автор фото, Gucci VAULT

Звиняцьківська додає, що для того, щоб нарешті з'явився якийсь загальний "український стиль", українцям треба переосмислити народний костюм. "Бо мода - це міська елітарна штука. і це ніхто не зробить замість нас", - додає вона.

Автор фото, Max Siedentopf/Alex Harrington

Gucci запустив власний концепт-стор Vault, щоби надати можливість молодим дизайнерам з усього світу демонструвати свою творчість. Тут також продаються їхні речі.

Віта Кін запустила свій однойменний бренд Vita Kin у 2008 році.

Фото - Gucci VAULT, Max Siedentopf (Art Direction), Alex Harrington (Styling).