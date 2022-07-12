Фольклор і вишивка: українська дизайнерка створила колекцію для Gucci
Українська дизайнерка Віта Кін представила капсульну колекцію для відомого бренду Gucci.
До нової колекції увійшли вишиванки та сукні у традиційному українському стилі.
ВВС News Україна пропонує вам ознайомитися з колекцією та її історією.
На сайті Gucci зазначається, що на створення колекції дизайнерку надихнула традиційна українська вишивка.
Сукні хвалять за "квіткову вишивку з вишуканим дизайном", а колекцію називають "невинно фольклористичною і невимушено витонченою".
До колекції увійшли міні- та максісукні з високою талією, спідниця та блуза-вишиванка, шалі та кейп.
Усі вироби доповнені вишивкою та аплікацією, а виготовлені з льону.
Купити речі з нової колекції Vita Kin можна на сайті Gucci Vault. Їхній ціновий діапазон - від 950 до 2100 євро. Деякі позиції вже розпродали.
Ольга Нарбут, засновниця проєкту традиційної української вишивки Prekrasa Studio, зауважила, що квітковий візерунок на сукні Corsica запозичений з сорочки села Розтоки Косівського району.
Ця сорочка зберігається у фондах музею Івана Гончара в Києві.
Зоя Звиняцьківська, яка займається fashion-критикою та історією моди, нагадує, що Віта Кін багато років розвиває свій власний стиль, у якому використовує в одязі народні мотиви різних народів - від латиноамериканців до африканців.
"Українські мотиви (якщо їх можна відокремити) розглядаються як частина великого світового орнаментального народного епосу, елемент яскравого неприборканого життя, що в моді зазначають як "трайбл", - зауважує критикиня.
Звиняцьківська додає, що для того, щоб нарешті з'явився якийсь загальний "український стиль", українцям треба переосмислити народний костюм. "Бо мода - це міська елітарна штука. і це ніхто не зробить замість нас", - додає вона.
Gucci запустив власний концепт-стор Vault, щоби надати можливість молодим дизайнерам з усього світу демонструвати свою творчість. Тут також продаються їхні речі.
Віта Кін запустила свій однойменний бренд Vita Kin у 2008 році.
Фото - Gucci VAULT, Max Siedentopf (Art Direction), Alex Harrington (Styling).