Російський губернатор поїхав святкувати на війну в Україну. Пишуть про контузію
Керівник одного з російських регіонів, який повідомляв, що перебуває у зоні бойових дій в Україні, змушений коментувати повідомлення ЗМІ про те, що його контузило на передовій.
Сам він стверджує, що з ним "все нормально", але не заперечує, що міг потрапити під обстріл.
Голова Північної Осетії Сергій Меняйло, "перебуваючи на передовій" у зоні бойових дій в Україні, "нарвався" на диверсійно-розвідувальну групу противника і в ході зіткнення отримав контузію, поранення також отримали двоє осіб, які його супроводжували, повідомив владикавказький телеграм-канал "Ног Іристон" ". Але вони не вказали джерел інформації. За даними каналу, главу Північної Осетії госпіталізували.
Інші телеграм-канали, у тому числі Baza, написали, що Меняйла контузило.
Прессекретар глави республіки Ольга Дзгоєва сказала журналістам, що її керівник інформацію про контузію не підтвердив.
Сам Меняйло заявив виданню Baza: "Все добре. Я вже їду Краснодарським краєм, повертаюся додому. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив".
"Те, що там "прилітає" - це щодня, обстріли бувають. Там "прилітає" скрізь на передовій. Але зі мною все нормально, все добре", - додав він.
Два дні тому глава республіки писав, що "разом із бійцями добровольчого батальйону "Аланія" зустрічає "на передовій" національне свято осетинського народу День Хетага.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Меняйло - кадровий військовий. У вересня минулого року він очолив Північну Осетію, до цього був представником президента Росії у Сибіру, а ще раніше - губернатором анексованого Росією Севастополя.
У Криму конфліктував із політиком Олексієм Чалим. Обидва пішли у відставку, Меняйло вирушив до Сибіру.
У 2005 році йому надали звання контрадмірала, а в 2008 році він брав участь у війні Росії з Грузією.
Baza пише, що зараз Меняйло перебував у Запорізькій області, частково окупованій російською армією.
Разом із батальйоном "Аланія", як стверджує телеграм-канал, голова Північної Осетії їхав автомобілем у районі міста Гуляйполе, коли на колону напала диверсійна група - машину нібито закидали гранатами. Видання посилається на два джерела, які знайомі із ситуацією.
Найактивнішим керівником із Північного Кавказу після початку російського вторгнення став голова Чечні Рамзан Кадиров, який відправив в Україну своїх бійців та оголосив про набір добровольців для участі у бойових діях.
Кадиров регулярно публікує у своєму телеграм-каналі відео, записані чеченцями у зоні бойових дій. Він також стверджував, що сам їздив до України, але українська сторона ставить ці твердження під сумнів.
Наприкінці квітня найближчому соратнику Кадирова - депутату Держдуми Адаму Делімханову, який бере участь у російському вторгненні в Україні і перебував у Маріуполі, російський президент дав звання Героя Росії.
Інших депутатів в зоні бойових дій не помітили, хоча багато хто з них активно виступає за продовження війни і відвідує окуповані території.