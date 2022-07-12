Російський губернатор поїхав святкувати на війну в Україну. Пишуть про контузію

1 година тому

Автор фото, Сергей Меняйло

Керівник одного з російських регіонів, який повідомляв, що перебуває у зоні бойових дій в Україні, змушений коментувати повідомлення ЗМІ про те, що його контузило на передовій.

Сам він стверджує, що з ним "все нормально", але не заперечує, що міг потрапити під обстріл.

Голова Північної Осетії Сергій Меняйло, "перебуваючи на передовій" у зоні бойових дій в Україні, "нарвався" на диверсійно-розвідувальну групу противника і в ході зіткнення отримав контузію, поранення також отримали двоє осіб, які його супроводжували, повідомив владикавказький телеграм-канал "Ног Іристон" ". Але вони не вказали джерел інформації. За даними каналу, главу Північної Осетії госпіталізували.

Інші телеграм-канали, у тому числі Baza, написали, що Меняйла контузило.

Прессекретар глави республіки Ольга Дзгоєва сказала журналістам, що її керівник інформацію про контузію не підтвердив.

Сам Меняйло заявив виданню Baza: "Все добре. Я вже їду Краснодарським краєм, повертаюся додому. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив".

"Те, що там "прилітає" - це щодня, обстріли бувають. Там "прилітає" скрізь на передовій. Але зі мною все нормально, все добре", - додав він.

Два дні тому глава республіки писав, що "разом із бійцями добровольчого батальйону "Аланія" зустрічає "на передовій" національне свято осетинського народу День Хетага.

Автор фото, Сергей Меняйло

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Меняйло - кадровий військовий. У вересня минулого року він очолив Північну Осетію, до цього був представником президента Росії у Сибіру, а ще раніше - губернатором анексованого Росією Севастополя.

У Криму конфліктував із політиком Олексієм Чалим. Обидва пішли у відставку, Меняйло вирушив до Сибіру.

У 2005 році йому надали звання контрадмірала, а в 2008 році він брав участь у війні Росії з Грузією.

Baza пише, що зараз Меняйло перебував у Запорізькій області, частково окупованій російською армією.

Разом із батальйоном "Аланія", як стверджує телеграм-канал, голова Північної Осетії їхав автомобілем у районі міста Гуляйполе, коли на колону напала диверсійна група - машину нібито закидали гранатами. Видання посилається на два джерела, які знайомі із ситуацією.

Найактивнішим керівником із Північного Кавказу після початку російського вторгнення став голова Чечні Рамзан Кадиров, який відправив в Україну своїх бійців та оголосив про набір добровольців для участі у бойових діях.

Кадиров регулярно публікує у своєму телеграм-каналі відео, записані чеченцями у зоні бойових дій. Він також стверджував, що сам їздив до України, але українська сторона ставить ці твердження під сумнів.

Наприкінці квітня найближчому соратнику Кадирова - депутату Держдуми Адаму Делімханову, який бере участь у російському вторгненні в Україні і перебував у Маріуполі, російський президент дав звання Героя Росії.

Інших депутатів в зоні бойових дій не помітили, хоча багато хто з них активно виступає за продовження війни і відвідує окуповані території.