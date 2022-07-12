Їх лишилося вісім. Коли у Британії оберуть заміну Джонсону

1 година тому

Автор фото, ВВС

Правляча у Великій Британії Консервативна партія повідомила, що за посаду нового прем'єр-міністра країни боротимуться вісім кандидатів, з-поміж яких міністерка закордонних справ Ліз Трасс, міністр фінансів Надим Захаві та колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

За словами голови керівного органу Консервативної партії "Комітету 1922" Грема Бреді, перший раунд голосування серед членів парламентської фракції торі відбудеться 13 липня, вісім кандидатів матимуть можливість виступити перед депутатами вже у вівторок увечері.

Кожен із них говоритиме 12 хвилин.

У першому раунді відсіють кандидатів, які отримають менш як 30 голосів (якщо такі знайдуться). Після цього буде ще кілька раундів, у результаті яких мають залишитися лише два претенденти на посаду лідера.

Їхні кандидатури винесуть на загальне голосування членів Консервативної партії (не лише депутатів).

Остаточні результати виборів нового лідера торі - та ім'я нового прем'єр-міністра країни - стануть відомі 5 вересня.

Борис Джонсон подав у відставку з посади голови партії, проте він керуватиме урядом до обрання нового лідера.

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Кандидати в прем'єри

Від участі у прем'єрських перегонах раніше відмовилися міністр оборони Бен Уоллес, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

Тепер на посаду глави уряду Великобританії претендують такі політики:

Кемі Баденок. Депутат парламенту з 2017 року впродовж приблизно двох років була міністром в уряді Бориса Джонсона з питань місцевого самоврядування, релігії, справ жінок і рівних можливостей.

Суелла Брейвермен. Міністр юстиції від 2020 року. У попередньому уряді Терези Мей займалася брекзитом, але подала у відставку через запропонований прем'єром проєкт підсумкового договору.

Джеремі Гант . Член нижньої палати парламенту з 2005 року. У 2010 році увійшов до уряду Девіда Кемерона як міністр культури. Також в уряді Кемерона Гант обіймав посади міністра охорони здоров'я та закордонних справ. У 2019 році Гант дійшов до фіналу виборів лідера торі, але у результаті поступився Борису Джонсону. Гант - син британського адмірала. Перші великі гроші він заробив, створивши сайт Hotcourses, призначений для пошуку вишу.

. Член нижньої палати парламенту з 2005 року. У 2010 році увійшов до уряду Девіда Кемерона як міністр культури. Також в уряді Кемерона Гант обіймав посади міністра охорони здоров'я та закордонних справ. У 2019 році Гант дійшов до фіналу виборів лідера торі, але у результаті поступився Борису Джонсону. Гант - син британського адмірала. Перші великі гроші він заробив, створивши сайт Hotcourses, призначений для пошуку вишу. Пенні Мордонт. 2019 року стала першою в історії жінкою на посаді міністра оборони Британії. До цього Мордонт, резервіст Королівського флоту, обіймала посаду заступника міністра у справах збройних сил в уряді Кемерона.

Ріші Сунак. Став депутатом британського парламенту у 2015 році, а вже у 2019-му був призначений міністром фінансів. Залишався на цій посаді до 5 липня цього року, коли оголосив про відставку слідом за своїм колегою, міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом. Обидва різко не погодилися з Борисом Джонсоном.

Ліз Трасс. Міністр закордонних справ в уряді Джонсон. Після звільнення Сунака та Джавіда зі своїх постів заявила про підтримку прем'єра, що зміцнило її становище серед його прихильників. Вона лише друга жінка, яка очолила міністерство закордонних справ. Записала собі в актив звільнення з іранської в'язниці журналістки Назанін Загарі-Реткліфф та запровадження санкцій проти Росії та її олігархів. Відома жорсткими висловлюваннями на адресу російського керівництва, яке вона критикувала за війну проти України.

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Том Тугендхат. Колишній військовий, який служив в Іраку та в Афганістані, його якого давно пророкують у лідери партії консерваторів. З 2020 року він очолює комітет із міжнародних відносин Палати громад. Тугендхат критикував рішення Заходу - і насамперед США - вивести війська з Афганістану, також жорстко висловлювався про дії Росії в Україні.

Надим Захаві. Народився в Іраку, разом із сім'єю приїхав до Британії незабаром після приходу до влади Саддама Хуссейна. Захаві створив компанію з торгівлі мерчендайзом під брендом "Телепузиків", потім заснував соціологічну службу YouGov, а в 2010 році вибрався до Парламенту від округу Стратфорд-на-Ейвоні. Був заступником міністра у справах вакцинації в уряді Джонсона, також працював міністром освіти. Після виходу Сунака з посади міністра фінансів Захаві отримав цю, другу за значимістю в уряді, посаду.