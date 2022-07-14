Росіяни вдарили по Вінниці, Байден збирає підтримку проти Росії та Ірану. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 14 липня:

Росіяни обстріляли крилатими ракетами Вінницю. Запуск здійснювався з підводних човнів у Чорному морі. За останньою інформацією, щонайменше 23 людини загинули, з них троє дітей.

Президент США Джо Байден розпочав близькосхідне турне з метою знайти підтримку у протистоянні із Росією та Іраном. Сьогодні він провів переговори із тимчасовим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїр Лапідом та підписав декларацію про стратегічну співпрацю.

Генсек ООН Антониу Гутерреш після переговорів в Туреччині заявив, що країни зробили важливий крок для транспортування зерна з України. Що означають ці домовленості, аналізує керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко

"Немирний космос". Як військова агресія Росії вийшла за межі Землі.

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