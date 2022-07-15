Росіяни обстріляли Миколаїв, Резніков про закінчення війни. Теленовини ВВС
У випуску 15 липня:
- Внаслідок денного обстрілу Миколаєва поранено четверо людей. Представники місцевої влади повідомили, що по університетах та цивільних об'єктах вдарили 10 ракет.
- День жалоби у Вінниці. Від ракетного удару по центру міста напередодні загинуло щонайменше 23 людини. У місті продовжують розбирати завали і розселяють людей. Подробиці з міста.
- Чи можливо зупинити війну до кінця року та які втрати української армії? Розповідає міністр оборони України Олексій Резніков.
- Президент Джо Байден прибув до Саудівської Аравії, де розпочинається накритичніший етап його близькосхідного турне. Одне з головних питань - переконати Саудівську Аравію вплинути на ціни енергоносіїв.
- Як війна змінює українське суспільство та цінності українців? Розповідає директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.
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