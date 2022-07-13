У небі з'явиться найближчий супермісяць року. Коли і як побачити

Елла Гемблі

Кореспондентка BBC News з питань клімату і науки

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Якщо ви подивитеся на небо в середу ввечері (13 липня), то матимете гарні шанси побачити найбільший і найяскравіший Місяць року.

Повний "Оленячий Місяць", як і "Полуничний Місяць" минулого місяця, буде класифікуватися як "супермісяць".

Таке явище виникає тоді, коли Місяць перебуває поблизу перигею, найближчої точки на його орбіті навколо Землі, завдяки чому він виглядає більшим і яскравішим.

Над Україною повний місяць зійде на небі 13 липня о 20:37 за Києвом.

Орбіта Місяця відносно Землі є еліптичною, тобто наша відстань до нього постійно змінюється.

Таня де Салес Маркес, астрономка планетарію Королівської обсерваторії Гринвіча, каже, що повний Місяць у перигеї виглядає приблизно на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж повний Місяць в апогеї, коли Місяць розташований найдальше від нас на своїй орбіті.

Вона додала, що Місяць виглядатиме ще більшим відразу після сходу завдяки оптичному ефекту під назвою "ілюзія Місяця".

"Для тих, у кого немає перешкод на горизонті, Місяць, що сходить, може бути справжнім видовищем", - сказала вона.

Чому "Оленячий Місяць"?

Автор фото, Getty Images

Посилаючись на альманах Maine Farmer's Almanac, NASA повідомляє, що липневий повний Місяць корінні американці алгонкіни, які проживають на північному сході нинішніх Сполучених Штатів, називали "Оленячим Місяцем". Це пояснюється тим, що він з'являється в той час, коли в оленів з'являються нові роги.

Європейці називали його "Сінним Місяцем" через сінокоси в цю пору року.

NASA каже, що індуїсти, буддисти і джайни в липні відзначають повний Місяць Гуру, який вважають часом для очищення розуму та вшанування гуру або духовного вчителя.

Термін "супермісяць" ввів астролог Річард Нолле у 1979 році.