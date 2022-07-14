Наймасштабніші удари Росії по цивільних об'єктах в Україні, які вбили сотні людей

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

17 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

За майже п'ять місяців повномасштабної війни в Україні Росія завдала багатьох ударів по цивільних об'єктах. Останній з них - ракетний удар по Вінниці вранці 14 липня. Уже підтверджено, що загинули 20 людей, троє з них - діти. Близько 90 людей поранені.

Українська влада, міжнародні організації та країни Заходу звинувачують Росію не лише у вбивствах цивільних, але і у порушенні законів та звичаїв ведення війни.

Профільні міжнародні організації збирають докази, документують та розслідують дії Росії разом із українськими слідчими.

Одне з основних порушень міжнародного гуманітарного права, в якому звинувачують Росію, полягає у цілеспрямованому вбивстві мирних людей.

Російські війська знищують інфраструктуру та історичні пам'ятки, масовано обстрілюють житлові райони українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет, а також з використанням заборонених боєприпасів.

У Кремлі введення військ в Україну називають "демілітаризацією та денацифікацією", а в усіх зруйнованих цивільних об'єктах, за твердженням російської влади, начебто були бази військових чи склади зі зброєю.

ВВС News Україна зібрала найбільш резонансні випадки бомбардування цивільних об'єктів з найбільшою кількістю жертв.

П'ятиповерхівка у Часовому Яру

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Це все, що залишилося від цілого під'їзду п'ятиповерхового гуртожитку

Найсвіжішим і одним з найбільших за кількістю вбитих цивільних став удар по багатоповерхівках у місті Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.

Удар по місту, де до війни мешкало понад 10 тисяч людей, завдали ввечері 9 липня. За повідомленням української влади, Росія атакувала Часів Яр "Іскандерами".

Ракета влучила у житлові будинки. Під'їзд однієї багатоповерхівок, згодом виявилося, що це гуртожиток, повністю завалився, ще одна п'ятиповерхівка пошкоджена.

Автор фото, ДСНС

Станом на 13 липня з-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них і 9-річний хлопчик, який, за попередньою інформацією, загинув разом з мамою.

"Кому що поганого зробили наші люди?" - запитує місцева мешканка, літня жінка, яка встигла заховатися від обстрілу в підвалі.

Російські військові після удару заявляли, що в Часовому Яру влучили по пункту дислокації українських військових і начебто знищили ангар з американською зброєю і вбили "понад 300 українських націоналістів".

Атака на ТЦ у Кременчуку

Автор фото, ДСНС

27 червня став найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини. У Кременчуку російськими ракетами обстріляли торгово-розважальний центр "Амстор", де були сотні людей.

Обстріл вівся ракетами Х-22. Їх випустили з бомбардувальників Ту-22 М3 з російського аеродрому Шайковка, уточнило командування Повітряних сил ЗСУ.

Розбір завалів тривав майже тиждень.

Загинула 21 людина, ще одна людина досі (станом на початок липня) вважається безвісти зниклою, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Автор фото, ДСНС

Ніхто у місті не очікував обстрілу ТЦ, адже це не військовий об'єкт.

"Торговий центр для росіян не становить небезпеки. Ми думали, що ми далеко від кордону", - розповів ВВС 26-річний Максим, який працював у магазині електроніки в Кременчуку. У нього осколкове поранення, струс мозку та численні подряпини.

"Я думав, що вони намагаються зруйнувати нашу інфраструктуру. Навіть не думав, що вони вдарять у торговий центр. Там жінки та діти. Це безпечне місце", - згадує Микола, який того дня був у ТЦ разом з дружиною. Їм вдалося вибігти з палаючої будівлі.

У міноборони Росії заявили, що вдарили по ангарах зі зброєю від ЄС та США. Стріляли начебто по Кременчуцькому заводу дорожніх машин, але детонація боєприпасів спричинила пожежу і в ТРЦ, який, за словами російської влади, не працював.

Але відео, оприлюднене Володимиром Зеленським у своєму зверненні, чітко показує, як у будівлю ТЦ влучає величезна ракета.

Обстріл вокзалу у Краматорську

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, Сотні людей чекали на евакуаційний потяг на пероні у Краматорську

Одним з найкривавіших ударів був ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську у квітні, тоді загинула 61 людина, серед них - чимало дітей.

Того дня, 8 квітня, на території вокзалу перебували сотні людей, що чекали на евакуаційний поїзд у центральні та західні області України.

Українська влада закликала жителів прифронтових регіонів виїхати до безпечніших місць через загострення на Донбасі.

Росіяни вдарили по вокзалу керованою ракетою "Точка У". Як згодом встановила Служба безпеки України, її випустили з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під контролем Росії.

Москва заявляє, що не має "Точок-У" на озброєнні. Однак міжнародні розслідувачі мають докази, що цю зброю росіяни вже використовували під Черніговом.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, На уламках російської ракети було видно напис російською "За детей"

На момент атаки на вокзалі було близько 4 тисяч людей. Внаслідок обстрілу 121 людину поранило. Серед них Наталя з донькою Яною. Вони планували їхати в Яремче Івано-Франківської області.

Поки чекали потяг, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. А 11-річний син Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Вибух застав їх на вулиці.

"Я намагалась встати, але як? Я подивилась на ногу, подивилась на Яну, а в неї кросівок немає", - згадує Наталя свої перші відчуття після обстрілу.

Вона втратила ногу, донька Яна - дві.

Наталя досі не може пробачити собі того походу за чаєм.

Маріупольський драмтеатр

Автор фото, Reuters

Наймасовішим місцем загибелі від російських бомб, ймовірно, міг бути Маріупольський драмтеатр. Це місто окуповане росіянами, тож перевірити точну кількість жертв неможливо. Про те, що багато людей були вбиті чи травмовані, розповідають численні очевидці. А Amnesty International назвала російський удар воєнним злочином.

З 1 березня Маріуполь перебував у блокаді й щодня зазнавав нещадних обстрілів з боку російської армії.

Чимало маріупольців, які втратили житло або шукали безпечного притулку, ховалися у будівлі драмтеатру.

Спереду та ззаду Маріупольського театру великими білими літерами російською мовою було написано слово "діти". Це підтверджує супутниковий знімок, зроблений компанією Maxar.

Автор фото, ВВС

Але попри це 16 березня російська авіація скинула на драматичний театр у центрі Маріуполя надпотужну бомбу.

Російське міноборони заперечувало факт авіаудару по театру в Маріуполі, заявивши натомість, що його замінували "націоналісти". Amnesty International, спираючись на свідчення багатьох очевидців, в останньому звіті робить висновок, що найбільш імовірно росіяни скинули з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, які здетонували одночасно.

За повідомленням Маріупольської міської ради, там загинуло близько 300 людей. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко твердить, що перед нападом у театрі було близько 600 людей. 300 перебували в укритті під театром. Їм і вдалося вижити. Amnesty International припускає, що кількість жертв могла бути меншою, оскільки у дні перед ударом запрацювали гуманітарні коридори, і частина людей, зокрема і ті, хто ховалися у театрі, виїхали з міста.

Автор фото, Reuters

Під час атаки на драмтеатр Вікторія Дубовіцька та двоє її дітей були у прожекторній кімнаті. Вибухова хвиля була такої сили, що жінку відкинуло до стіни.

"Після вибуху було чути крики і стогони, а моя дитина мовчала. І це було найстрашніше. Лише потім я почула її голос. Вона кликала: "Мамуся!" - розповідає жінка.

Вікторії вдалося розкопати доньку у камінні. Вона була жива.

Коли після вибуху жінка вибиралася з дітьми з руїн, то бачила навколо багато тіл - поранених і вбитих.

Обстріл Харківської ОДА

Автор фото, EPA

1 березня інтернет облетіло відео влучання російської ракети у будівлю Харківської обласної державної адміністрації. На ньому тоді було вперше чітко видно масштаби смерті та руйнувань, які принесла російська армія в Україну.

"Було два влучання. Знищена велика частина будівлі включно з кабінетом голови — його там не було", — повідомили в обладміністрації.

В ОДА зруйновані перекриття, вибиті вікна, пошкоджено дах. Залишились самі стіни.

У момент вибухів у будівлі перебували представники тероборони, військові та волонтери.

Усього внаслідок удару загинуло 24 людини, ще з десяток поранені. Загинули не тільки люди всередині будівлі, але й ті, хто їхав повз адміністрацію вулицею Сумською.

Серед загиблих — волонтерки Валерія Ютіна та Юлія Здановська. Остання була викладачкою математики. У пам'ять про неї Массачусетський технологічний інститут організував безплатну освітню програму з математики для українських старшокласників.

Шану Юлії Здановській віддала професорка Марина Вязовська, яка нещодавно отримала престижну математичну відзнаку - медаль Філдса.

"Юля була людиною, сповненою світлом, і її великою мрією було викладати математику дітям в Україні. Коли помирає така, як вона - ніби помирає майбутнє", - сказала Вязовська у своїй промові на церемонії нагородження в Гельсінкі.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Під час вибуху в будівлі ОДА були представники тероборони, військові та волонтери

Будівлю Харківської обласної адміністрації збудували у 1955 році, тут завжди розміщувалися органи влади. Міжнародне гуманітарне право забороняє бомбардувати будівлі, що є історичними пам'ятками, культурною чи духовною спадщиною. У Харкові таких будівель постраждало чимало.

Обстріл Миколаївської ОДА

Автор фото, Миколаївська ОДА

Історія з обстрілом органів влади повторилася 29 березня. Постраждала Миколаївська ОДА.

Вибух стався у той момент, коли там саме почався робочий день.

"Загинула дівчинка на моєму поверсі. Я її обійняла і пройшла, минуло дві хвилини, і ми розминулися", - зі сльозами розповідає працівниця відділу ОДА на відео, оприлюдненому ДСНС.

Тоді загинуло 36 людей. 34 тіла дістали з-під завалів, ще двоє людей померли у лікарні.

Вибухова хвиля від того удару по дев'ятиповерховій будівлі ОДА пошкодила житлові й адміністративні будинки поблизу.

"Це просто жахливо, - каже Ніна, продавчиня у продуктовому магазині, де вибух розтрощив вікна. - Але головне, що ми живі. Ми все це відремонтуємо".

Автор фото, Миколаївська ОДА

Удар зруйнував і кабінет голови військової адміністрації Віталія Кіма. Він пояснює, що вижив тому, що проспав.

База відпочинку на Одещині

Автор фото, Кирило Тимошенко

Вночі 1 липня російські військові обстріляли Одещину. Обстріл по Білгород-Дністровському району області вівся з напрямку Чорного моря трьома ракетами Х-22, підтвердили українські військові.

Дві ракети прилетіли в популярне курортне селище Сергіївка. Одну базу відпочинку зруйнували, іншу, яка, як виявилося згодом, належить Молдові, пошкодили.

Ще одна ракета влучила у дев'ятиповерхівку. Вона зазнала сильних руйнувань: одна секція практично знищена.

Загинули 22 людин, а поранені — 30, з них три дитини.

Коментуючи обстріл Одещини речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що начебто російські військові не стріляють по "цивільних цілях та цивільній інфраструктурі".

Водночас у МВС України наголосили, що жодних військових об'єктів поблизу знищених житлового будинку і бази відпочинку у Сергіївці немає.

Автор фото, Кирило Тимошенко

Управління ООН нагадало Кремлю, що будь-які напади на невійськові об'єкти можуть бути визнані воєнними злочинами.

24 лютого президент Росії Володимир Путін офіційно заявив про введення російських військ в Україну, яке він називає "спецоперацією". Він виправдовує свої дії, називаючи їх "денацифікацією" України та бажанням захистити російськомовне населення.

7 березня в Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо вчинення останньою воєнних злочинів на території України.