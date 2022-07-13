Загадкова смерть 22 підлітків у нічному клубі. Які причини трагедії

3 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

У справі про масову загибель підлітків у барі в Південній Африці заарештували трьох підозрюваних. Повідомляють, що це 52-річний власник нічного клубу та двоє його працівників. Їх підозрюють у порушенні правил продажу алкоголю.

Тіла 22 людей знайшли вранці в неділю, 26 червня, у нічному клубі міста Іст-Лондон. Як повідомляє AFP із посиланням на місцевих журналістів, загиблі не мали слідів фізичних ушкоджень. Наймолодшому було лише 13 років.

Виявлені тіла відвезли в морги для токсикологічної експертизи, яка, як сподівається влада, допоможе визначити, від чого померли відвідувачі клубу.

"Падали, як мухи"

За даними начальника поліції ПАР Бекі Целе, загиблим було від 13 до 17 років. У Південній Африці вживати спиртні напої можна з 18-річного віку.

За деякими повідомленнями, підлітки вирушили до бару, щоб відсвяткувати закінчення шкільних іспитів.

"Клуб був переповнений. Вхід був безплатний, алкоголь теж наливали безплатно. Ми почали пити й веселитися разом з іншими", - розповіла ВВС 16-річна відвідувачка, яка попросила не називати її імені.

"А потім вони почали падати, як мухи", - додала вона, говорячи про смерті.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив найглибші співчуття сім'ям загиблих. Виступаючи на поминальній службі за підлітками, він назвав причиною їхньої загибелі "лихо пияцтва серед неповнолітніх" і пообіцяв розправитися з несумлінними власниками закладів, які порушують правила продажу алкоголю.

Власник нічного клубу в Іст-Лондоні постане перед судом 19 серпня за звинуваченням у продажу алкоголю неповнолітнім, двох його працівників уже оштрафували на 2000 рандів (близько 118 доларів США) кожного.

Алкоголь чи невідомий газ?

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"Ця трагедія стала ще жахливішою, тому що це сталося під час святкування місяця молоді - часу, коли ми виступаємо за покращення соціально-економічних умов для молоді нашої країни", - написав Рамафоса у своєму твіттері.

Прем'єр-міністр Східнокапської провінції, де сталася трагедія, Оскар Мабуяне не назвав можливі причини трагедії, але засудив "нестримне вживання спиртних напоїв".

Ті, що вижили в нічному клубі, розповідали поліції про тисняву, що виникла при спробі відвідувачів вибігти з переповненої зали через якийсь задушливий запах.

Слідство, однак, відкинуло удушення як можливу причину смертей через відсутність характерних у такому разі пошкоджень.

"Судмедексперти візьмуть зразки тканин, щоб встановити, чи могло причиною смерті стати отруєння", - сказав Унаті Бінкос. Результати розтину тіл ще не оприлюднили.

При цьому, як повідомляє американське видання New York Times, чиновник місцевого департаменту охорони здоров'я Літа Матіване не заперечує, що через паніку в приміщенні могла утворитись тиснява.

Місцеві жителі тим часом висловлюють свої версії події.

За їхніми словами, нічний клуб був збудований поспіхом, там було два поверхи і лише один вихід.

Дехто звинуватив діджея, який грав на вечірці: нібито газ, який він випускав у зал, був отруйним, що й призвело до паніки та можливого отруєння відвідувачів.

Шестеро свідків, які вижили, заявили поліції, що причиною смертей стала комбінація "дивного газу" і паніки.

Крім того, мешканці міста обурені тим, що екстрені служби можуть годинами не відповідати на дзвінки, а система ліцензування закладів на продаж алкоголю в невеликих містах та селищах викликає безліч запитань.