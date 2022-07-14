У Бельгії знайшли скелети з битви при Ватерлоо

1 година тому

Автор фото, Chris Van Houts/Waterloo Uncovered Підпис до фото, Цьогоріч розкопки відновили вперше з 2019 року

Археологи знайшли скелети солдатів, які загинули в битві при Ватерлоо в Бельгії в 1815 році.

Експерти кажуть, що такі відкриття на полі наполеонівської битви є "надзвичайно рідкісними". Зараз проводять подальші розкопки, щоб отримати більше інформації.

Останки людей і коней знайшли під час розкопок, які відновилися цьогоріч уперше з 2019 року.

"Ще більше наблизитися до суворої реальності Ватерлоо просто неможливо", - сказав один із керівників проєкту.

Професор Тоні Поллард, директор Центру археології полів битв в Університеті Глазго та археологічний директор благодійної організації Waterloo Uncovered, брав активну участь у розкопках.

"Я 20 років був археологом на полях битв і ніколи не бачив нічого подібного", - додав він.

Автор фото, Chris Van Houts/Waterloo Uncovered Підпис до фото, Скелети часів наполеонівських війн знаходять нечасто

Битва при Ватерлоо, що відбулася 18 червня 1815 року, ознаменувала кінець Наполеонівських війн.

Французька армія під командуванням Наполеона зазнала поразки від британських військ на чолі з герцогом Веллінгтоном, які об'єдналися з прусською армією на чолі з фельдмаршалом фон Блюхером.

Історики описують цю битву як епічний переломний момент у європейській історії, який поклав край прагненню Наполеона керувати більшою частиною Європи.

Це також змінило відносини Британії з континентом.

Серед знахідок під час останніх розкопок - останки трьох ампутованих кінцівок, які виявили на фермі Мон-Сен-Жан, де під час битви був головний польовий госпіталь герцога Веллінгтона.

У тих боях загинули десятки тисяч людей, але останків знайшли дуже мало. Згідно зі свідченнями того часу, велику кількість кісток збирали, перемелювали та використовували як добриво на фермах.

Команда продовжить свою роботу до 15 липня і сподівається на інші відкриття.