Є "промінь надії" для транспортування зерна з України - генсек ООН

1 година тому

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У Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч делегацій Туреччини, України, РФ та ООН, на якій обговорювали угоду щодо перевезення морським транспортом зерна та харчів, заблокованих в українських портах через вторгнення Росії.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив за її підсумками, що на перемовинах зробили важливий крок для угоди щодо безпечного транспортування зерна морем.

"У Стамбулі ми бачили важливий крок вперед, щоб забезпечити безпечний експорт українського продовольства Чорним морем", - заявив генсек.

За його словами, в умовах кризи з'явився "промінь надії" на подолання ситуації, що склалася з поставкою українського зерна, це дозволить допомогти нужденним людям.

"Мета всіх сторін - не угода лише для Росії та України, а угода для всього світу. Зроблено важливий крок до всеохоплюючої угоди", - зазначив Гутерріш.

Автор фото, Getty Images

Генсек ООН також послався на повідомлення міністерства оборони Туреччини, яке заявило про розробку механізму контроля суден на Чорному морі та демінування. Він висловив надію, що наступного тижня сторони досягнуть домовленості, але відмовився передбачати, коли буде відповідна угода.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що перемовини російської та української делегації щодо угоди продовжаться наступного тижня.

Що кажуть обізнані джерела

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Західні офіційні особи повідомили BBC, що перемовини були "обережними та діловими".

За їхніми словами, очевидно, що президент Путін хоче залишити за собою останнє слово.За оцінками чиновників, в Одесі та навколо неї зберігається близько 20 мільйонів тонн зерна. Україна змогла експортувати деяку кількість зерна залізницею, баржами та автотранспортом, але не в обсязі, необхідному для вирішення міжнародного дефіциту.Обговорюваний план, який західні офіційні особи описують як "досить продуману операцію", він містить чотири елементи:1. Обмежене припинення вогню.2. Моніторинг (те, що планує робити ООН, з командного центру в Стамбулі для моніторингу суден та оцінки загроз)3. Перевірка суден, що прибувають, щоб усунути занепокоєння Росії, що вони можуть бути використані для постачання зброї. Спочатку Росія наполягала на тому, щоб робити це самостійно, але тепер, швидше за все, цим займатиметься Туреччина.4. Судна зможуть перевозити лише продовольство та добрива. Чиновники наполягають, що мова не йде про розширення українського експорту.За очікуваннями, Україна відповідатиме за надання суден супроводу (комерційних, а не військових). Кажуть, що "це робота не для кораблів НАТО".

Хроніка блокади

З лютого 2022 року Росія заблокувала морські порти України на Чорному морі, через які йшла більша частина експортних поставок українського зерна, соняшникової олії та інших аграрних товарів на світовий ринок. Це сприяло зростанню цін на продовольство.

10 липня українські військові та адміністрація морських портів повідомили, що завдяки звільненню острова Зміїний від російських військ вдалось розблокувати експорт українського збіжжя та іншої продукції через морські порти на Дунаї.

Як вказують чиновники, це поєднання річкового та морського шляху дозволить суттєво збільшити потік експорту української продукції. Хоча і визнають - це забезпечить тільки невелику частину об'ємів експорту у порівнянні із заблокованими великими портами Одеси чи Миколаєва.

Росіяни залишили Зміїний 30 червня після боїв за нього. Росія захопила острів у перший день вторгнення 24 лютого.

Він розташований неподалік впадання Дунаю в Чорне море, і через це українське судноплавство з портів на Дунаї фактично було заблоковане.