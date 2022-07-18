Турбіна для Північного потоку: причина чи привід перекрити газ Європі

1 година тому

Автор фото, AFP

У міністерстві економіки Німеччини визнали, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1", через яку Берлін переконав Канаду піти на порушення санкцій проти Росії, використовується лише як запасна.

Впливове німецьке видання Süddeutsche Zeitung цитує речницю мінекономіки, яка заявила, що відсутність турбіни, яку ремонтували в Канаді, було використано росіянами лише як привід для того, аби зменшити поставки газу до Європи.

"Це заміна турбіни для використання у вересні", - заявила представниця міністерства.

Раніше Німеччина звернулася до Канади із проханням дозволити повернути у Росії відремонтовану турбіну Siemens, аби запобігти скороченню поставок російського газу.

Від середини червня Росія почала скорочувати постачання газу до Європи. Транспортування "Північним потоком", який за час війни проти України став головним маршрутом транспортування російського газу, впало спочатку на 40%, а згодом і на 60%.

Причиною скорочення поставок у червні, коли зазвичай починають наповнювати газові сховища на зиму, в Росії називали саме брак цієї турбіни.

Але одразу після рішення канадського уряду віддати турбіну, Росія взагалі припинила поставки газу "Північним потоком".

11 липня "Газпром" розпочав профілактичні роботи на газогоні.

Вже тоді в Німеччині стали лунати припущення, що й після цього поставки не будуть відновлені у повному обсязі, а можливо, й взагалі припиняться, а плановий ремонт перетвориться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".

Попри це Німеччина звернулася до Канади із проханням повернути турбіну Росії, яку та має використовувати на компресорній станції, що забезпечує роботу газогону.

Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і повернути відремонтовану турбіну для "Північного потоку". Сталося це після переговорів із німецьким урядом.

Прем'єр Джастін Трюдо назвав рішення "дуже важким" та запевнив у незмінності підтримки України у всіх інших питаннях.

Канадські парламентарі звернулися до уряду із вимогою роз'яснити обставини рішення про порушення санкцій, а представники впливової української діаспори в Канаді також подали судовий позов через повернення турбіни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наприкінці 2011 вентиль першої гілки "Північного потоку" радісно відкривали і російські, і європейські лідери

Ще на початку скандалу довкола російської турбіни для "Північного потоку" українська сторона попереджала, що суто технічно відсутність турбіни не є критичною для поставок газу - мовляв, було б політичне бажання Росії виконувати контракти і постачати газ до Європи.

Натомість, наголошували в Києві, росіяни використовуватимуть погрози скорочення поставок як інструмент тиску на Захід, а порушення санкцій, хоч і тимчасове, та повернення турбіни - як слабкість і готовність іти на поступки.

В Україні, яка має багатий досвід "перекриття вентиля" і газових воєн з Росією, попереджають, що наслідки цього рішення вийдуть далеко за рамки суто технічної проблеми.

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується, - заявив президент України, і пояснив:

Кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На момент запуску "Північного потоку" Путін був російським прем'єром і відкривав газогін з російського боку - під Ленінградом, куди тепер повертають суперечливу турбіну

Володимир Зеленський також застеріг західних партнерів України:

"Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили".

В іншому відеозверненні президент Зеленський знову порушив питання передачі турбіни:

"Дякував Канаді за підтримку. Але особливо зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично порушуючи санкційний режим".

Українське міністерство енергетики також висловило розчарування "підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії".

"Цей небезпечний прецедент йде всупереч принципам верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви", - вважають у міненерго.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Як і на будь-якому іншому великому технічному об'єкті, на "Північному потоці" використовують не одну турбіну

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Там також пояснили, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і взагалі без турбіни, що стала предметом запеклих суперечок.

"Компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням "Газпрому"зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень", - зауважили в українському відомстві.

Там також пояснили, що при бажанні Росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування "Північним потоком-1" є неможливим.

"Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз "Газпром" використовує менше 40% від оплачених потужностей. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити "Північний потік-1", - нагадали в міненерго.

Там також зауважили, що існує ще один маршрут транспортування газу - через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу.

Хто мав більше рації стане відомо після 21 липня, коли офіційно на "Північному потоці" мають завершитися профілактичні роботи. Хоча не виключено, що для закриття газового вентиля Росія може обрати й більш слушний момент, коли ефект - з огляду на її цілі в Україні - буде максимальним.