Зеленський пропонує Раді звільнити Баканова

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Верховна Рада зареєструвала поданий президентом проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова.

Напередодні ввечері президент Зеленський підписав указ про усунення голови СБУ та Генпрокурора, - фактично, після цього Іван Баканов та Ірина Венедіктова втратили повноваження.

Проте формально звільнити генпрокурора та голову СБУ може лише Верховна Рада за поданням президента, тож в указах Зеленський використав формулювання "усунув" щодо Баканова та "відсторонив" щодо Венедіктової.

Саме щодо голови СБУ формулювання в указі президента було жорстким: його усунули за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил про "невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків".

Оглядачі припускають, що "останньою краплею" для Зеленського стало затримання Олега Кулініча, колишнього очільника кримського управління СБУ, яке базувалося на Херсонщині.

Депутати у розмові з ВВС News Україна не виключають, що Рада може голосувати за цей проєкт постанови вже у вівторок.

Хто стане новим очільником СБУ, поки невідомо. Напередодні президент вирішив, що керувати спецслужбою поки що буде Василь Малюк, який до того був першим заступником Баканова.

Іван Баканов, юрист за фахом, - друг дитинства Зеленського, який працював з ним ще в "Студії "Квартал 95". Він очолював виборчий штаб Володимира Зеленського, а після його перемоги на президентських виборах, у серпні 2019, став головою СБУ.

ВВС News Україна звернулася до Івана Баканова, однак він цю ситуацію не коментує.