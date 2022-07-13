Україна вивозить зерно, обстріли Запоріжжя і Миколаївщини. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Росія вдарила по Запоріжжю і Миколаївській області. У тилу росіян продовжують вибухати склади з боєприпасами. Включення із Києва.
  • У Стамбулі пройшли переговори представників Туреччини, України, Росії та делегації ООН щодо експорту зерна. Чи вдасться розблокувати Чорне море?
  • Про експорт збіжжя говоримо із керівницею департаменту аграрної політики Одеської обласної адміністрації Аллою Стояновою.
  • Що відбувається із курсом долара і євро - аналізує оглядачка ВВС Анастасія Зануда.
  • Заворушення на Шрі-Ланці. На тлі масових протестів через економічну кризу президент втік на Мальдіви.
  • Перші знімки із найпотужнішого телескопу у космосі. Що побачив "Джеймс Вебб"?

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