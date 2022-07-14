Удар по центру Миколаєва: що відомо на цей час
Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. По обласному центру випустили 9 ракет з системи С-300, повідомили в Миколаївській адміністрації.
Пошкоджені два навчальні заклади, об'єкт транспортної інфраструктури та готель.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що йдеться про готель "Миколаїв" в центрі міста.
Також ударною хвилею та уламками пошкоджений торговельно-розважальний центр навпроти.
На місці працюють комунальники.
Обійшлося без жертв, попередньо відомо про поранення однієї людини, додали в ОВА.
Напередодні вдень внаслідок обстрілів села Новоселівка загинуло 4 людини та 2 поранено.
Внаслідок обстрілів у місті Баштанка є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула.
Вночі та зранку обстрілювали Широківську громаду. Горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна вежа. Там постраждалих немає.
Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.