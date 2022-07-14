Росія обстріляла Вінницю: серед загиблих маленька дитина

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Вінниці 12 людей загинули, серед жертв - маленька дитина. Ще 25 поранені, заявили в поліції.

За повідомленням очевидців, вибух пролунав у людній центральній частині міста, де є житлова забудова.

Автор фото, МВС

"Одна з ракет у Вінниці впала поряд із новим пологовим будинком", - написав радник керівника МВС Антон Геращенко.

Автор фото, ДСНС

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Згодом у ДСНС уточнили, що влучили у парковку поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний".

Автор фото, ДСНС

Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Там згоріло близько 25 автівок, додали в ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Президент України назвав обстріл Вінниці терористичним актом.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?" - написав у телеграмі Володимир Зеленський.

Автор фото, ДСНС

За інформацією Вінницької міської ради, рух громадського транспорту за центральним мостом змінено. Також рух трамвая призупинений.