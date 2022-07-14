Удар по Вінниці. Десятки загиблих і поранених, у тому числі дітей

1 година тому

Росіяни обстріляли ракетами Вінницю. Запускали з підводних човнів у Чорному морі.

"Калібри" потрапили у будинок побуту в центрі міста, також зруйнували прилеглі діагностично-медичний центр та парковку.

Застереження: відео містить чутливі кадри.

За останньою інформацією, щонайменше 20 людей загинули, з них троє - діти. 15 вважаються зниклими безвісти. Ще близько 90 людей поранені, із них понад пів сотні перебувають у важкому стані.