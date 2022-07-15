Історія Лізи з Вінниці. Дівчинка йшла на заняття, коли прилетіла ракета

1 година тому

Автор фото, instagram.com/l.i.z.i.love Підпис до фото, Чотирирічна Ліза загинула у Вінниці

Під час авіаудару по Вінниці загинули троє дітей. Серед них чотирирічна Ліза Дмитрієва. Тіла двох інших дітей ще не ідентифікували, розповів Сергій Борзов, очільник ОВА.

Увага, матеріал містить фото та інформацію, яка може засмутити.

У момент обстрілу Ліза разом з мамою йшла на заняття, повідомляюсь місцеві ЗМІ.

Кадри закривавленого перекинутого візка з дитиною шокували інтернет. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була важко поранена.

Вона досі у важкому стані. Її прооперували. У ЗМІ раніше ширилася інформація, що вона померла.

Незадовго до обстрілу мати Лізи опублікувала у соцмережах відео прогулянки. Ліза котила візочок, а мама у неї питала: "Зайка, куди ми зараз йдемо?"

Ліза вчилася говорити. Вони з мамою кілька разів на тиждень відвідували заняття у логопеда. Під дороги на заняття донька і мама потрапили під обстріл.

Ірина Дмитрієва хоч і з Вінниці, але до війни жила і працювала у Києві.

Автор фото, Iryna Asmann

У своєму інстаграмі Ірина Дмитрієва часто розповідала про материнство, досвід виховання Лізи - дівчинки з синдромом Дауна.

Розповідала, як долають кризу трьох років, фотографувалися з донькою у лаванді та гортензії, писала, як вишивка допомагає рятуватись від жахливих новин.

"Любіть себе. Втілюйте свої власні мрії у життя! Навіть якщо це просто кава в улюбленому місці", - писала Ірина Дмитрієва.

Фото доньки у сукні лавандового відтінку і розповідь про неї вона опублікувала за кілька годин до вибуху.

У 2021 році Ліза знімалася в різдвяному ролику першої леді Олени Зеленської.

"Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера ", - згадує про зйомки Олена Зеленська.

"Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", - написала Зеленська.

В результаті ракетного обстрілу у Вінниці загинули 23 людини. Двом іншим дітям, убитим російськими ракетами, було орієнтовно шість і сім років.

У лікарнях перебуває 73 постраждалих. Четверо людей, серед них мама Лізи у важкому стані.

Автор фото, ДСНС

18 людей все ще шукають. У місті продовжують розбирати завали.

З початку війни в Україні загинули 352 дитини.