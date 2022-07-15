Британський волонтер Пол Урі помер у полоні росіян. Що про нього відомо

13 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Британець Пол Урі помер у полоні росіян. МЗС Великої Британії повідомило про це його родині. Урі було 45 років.

Російська державна агенція РИА Новости заявила, що Урі помер у полоні "від хвороб та стресу".

Матір пана Урі Лінда розповідала, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін.

Пол Урі разом з іншим волонтером Діланом Хілі допомагали людям в Україні під час війни. Вони співпрацювали з громадською організацією Presidium Network.

Представники Presidium Network, кажуть, що його матір зараз "збентежена і все ще в шоці".

Пола Урі разом затримали на одному з російських блок-постів на півдні України 25 квітня. Він намагався в'їхати на підконтрольну росіянам територію.

Повідомлялося, що він допомагав евакуйовувати родину з села південніше Запоріжжя.

Росіяни звинуватили британця у шпигунстві.

Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерити. Перед поїздкою в Україну сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди.

У Пола Урі залишились діти.

Presidium Network повідомила, що пан Урі з графство Чешир, раніше вісім років працював цивільним підрядником в Афганістані.

Засновник Presidium Network Домінік Бірн розповідав BBC, що чоловікам знадобилося шість годин переговорів, щоб пройти через останній український контрольно-пропускний пункт і потрапити на контрольовану Росією територію, де їх затримали.