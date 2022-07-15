Україна отримала довгоочікувані MLRS. Чим вони відрізняються від HIMARS

1 година тому

Автор фото, Army.mil Підпис до фото, M270 - старіша, але потужніша версія HIMARS

До України прибули перші системи залпового вогню MLRS M270, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Вони складуть гарну компанією для #HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков у твіттері.

Скільки саме систем отримала Україна, міністр не повідомив.

В Україні вже діють дев'ять систем HIMARS "та аналогів", розповів на початку липня секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Відмінність між HIMARS і MLRS М270

Між системами MLRS М270 від HIMARS є певні відмінності.

Гусенична платформа MLRS М270 є попередницею HIMARS в армії США.

Гусеничні М270 менш мобільні, аніж HIMARS на колесах, але це дозволяє їм діяти по бездоріжжю.

Натомість HIMARS можуть дуже швидко пересуватися там, де є асфальтовані дороги.

Водночас завдяки потужнішій гусеничній базі старіші M270 можуть нести більше ракет - не шість (як HIMARS), а дванадцять.

Радіус ураження

HIMARS та М270 MLRS розроблені для ударів по цілях далеко в тилу ворога.

Автор фото, ГЕНШТАБ ЗСУ Підпис до фото, HIMARS в Україні

"Її використовують, щоб знищувати критично важливі вузли комунікацій, командні центри, аеродроми та важливу логістику", - пояснює австралійський генерал у відставці Мік Раян.

M270 та HIMARS можуть стріляти як реактивними ракетами, які б'ють на відстань 40 чи 80 км, так і потужними балістичними ракетами ATACMS, чиї модифікації можуть мати радіус удару до 300 км.

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Військовий експерт і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут каже, що ЗСУ вже вийшли на глибину ураження 85 км. За його словами, це дуже круто, адже "Смерчі" та "Урагани" закінчуються і перспектив їхнього поповнення немає.

"Сподіваюся, що у майбутньому ми перейдемо не тільки до кількості, а й до нових видів боєприпасів, які збільшать глибину ураження до 150-300 км. 300 км нам навряд чи дадуть, але 120-150 для компенсації глибини ураження "Точкою" було б дуже доречно", - вважає він.

Збільшення постачання боєкомплекту для реактивних систем прогнозує і воєнний оглядач Кирило Данильченко.

"Будуть нарощувати кількість високоточних боєприпасів для 155-мм систем, а також для гусеничних М270 для роботи по бездоріжжю і HIMRS з асфальту", - розповів він у розмові з BBC News Україна.

В інтерв'ю ВВС Олексій Резніков підтвердив, що Україна попросила у США надати їй боєприпаси зі значно більшою дальністю (300-500 км), ніж ті, що українська армія має зараз.