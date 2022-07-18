Відсторонення Баканова і Венедіктової. Суд щодо МН-17. Спека в Європі. Теленовини ВВС
У випуску 18 липня:
- Що буде з головою СБУ та генпрокурором, яких відсторонили для проведення розслідування колабораціонізму їхніх підлеглих - пояснює кореспондентка BBC Вікторія Жуган і аналізує директор Інституту світової політики Євген Магда.
- За деякими даними, щодня гине понад сто українських військових. Репортаж кореспондента BBC з питань оборони Джонатана Біла з Донбасу про людську та психологічну ціну війни.
- У Нідерландах чекають на вирок першим чотирьом обвинуваченим у причетності до катастрофи МН17. Як іде розслідування - розповідає кореспондентка ВВС Ольга Івшина, яка стежить за процесом.
- Європейський Союз підписав угоду про подвоєння імпорту газу з Азербайджану через Південний газотранспортний коридор, що з'єднує Каспійське море з Європою. Чому це важливо - пояснює редакторка Азербайджанської служби BBC Кьонуль Халілова.
- Європа у ці дні задихається від спеки. Термометри фіксують рекорди, спека спричинила смерть сотень людей, вирують лісові пожежі. Про наслідки аномальної погоди - кореспондентка ВВС Джессіка Паркер.
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