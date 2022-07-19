Путін поїхав в Іран. Росія краде в України воду. Теленовини ВВС
У випуску 19 липня:
- Верховна Рада дала добро на звільнення голови СБУ Івана Баканова і генпрокурорки Ірини Венедіктової. Розповідаємо деталі цього рішення.
- Оголошено переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак на посаду його має призначити генпрокурор, якого зараз немає. Що далі? Юридичні нюанси пояснює член правління Центру протидії корупції Олена Галушка.
- Путін поїхав до Ірану. У Тегерані він зустрічається із президентами Ірану та Туреччини. Чого чекати від переговорів? Аналізують іранський політичний оглядач Камран Матін і журналіст Турецької служби BBC Онур Ерем.
- Велика крадіжка української води. Росія 8 років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим. Тепер воду - буквально крадуть. Які це матиме наслідки?
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