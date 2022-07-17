Стало відомо про ще одного британця у російському полоні, який воював за Україну. Хто він
Ще одного, вже третього полоненого британця Джона Гардінга показали на відео російські журналісти. На запису він звертається за допомогою до Бориса Джонсона. Гардінг перебуває у російському полоні на території самопроголошеної "ДНР".
Джон Гардінг - військових парамедик, має вік понад п'ятдесят років, родом із Сандерленда.
Інтерв'ю на відео в нього бере телеведуча державного російського телеканалу. Під час розмови він просить про допомогу у прем'єр-міністра Великої Британії.
Гардінг розповів, що йому повідомили про загрозу смертної кари.
Відомо, що Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв за полк "Азов" у складі національної гвардії України. Тоді українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися.
Друзі та сім'я пана Гардінга підтвердили BBC, що на відео він, і його сім'ю підтримує міністерство закордонних справ Британії.
Він воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповів ВВС, що приїхав туди, щоб використати свої навички бойового медика, щоб допомогти в боротьбі з проросійськими бойовиками.
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Двоє інших британців, Ейден Аслін і Шон Піннер, які також були захоплені в Маріуполі, були засуджені до смертної кари підконтрольною Росією "прокуратурою" в "ДНР".
І вони, і містер Гардінг переїхали в Україну приблизно в один час. Для них Україна стала другим домом.
Так званий "суд ДНР" не є міжнародно визнаним. Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс назвала смертні вироки "підставним вироком, який не має абсолютно ніякої легітимності".
Уряд Великої Британії заявив, що з ними слід поводитися як з військовополоненими відповідно до норм Женевської конвенції.
Але Росія не вважає їх військовополоненими з відповідними правами.
Цього тижня британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер під час ув'язнення проросійськими сепаратистами на сході України.
Представники "ДНР" заявили, що він помер у полоні 10 липня через погіршення стану здоров'я та "стресу".