Стало відомо про ще одного британця у російському полоні, який воював за Україну. Хто він

50 хвилин(и) тому

Автор фото, GEORGIAN NATIONAL LEGION Підпис до фото, Гардінг в Україні з 2018 року

Ще одного, вже третього полоненого британця Джона Гардінга показали на відео російські журналісти. На запису він звертається за допомогою до Бориса Джонсона. Гардінг перебуває у російському полоні на території самопроголошеної "ДНР".

Джон Гардінг - військових парамедик, має вік понад п'ятдесят років, родом із Сандерленда.

Інтерв'ю на відео в нього бере телеведуча державного російського телеканалу. Під час розмови він просить про допомогу у прем'єр-міністра Великої Британії.

Гардінг розповів, що йому повідомили про загрозу смертної кари.

Відомо, що Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв за полк "Азов" у складі національної гвардії України. Тоді українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися.

Друзі та сім'я пана Гардінга підтвердили BBC, що на відео він, і його сім'ю підтримує міністерство закордонних справ Британії.

Він воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповів ВВС, що приїхав туди, щоб використати свої навички бойового медика, щоб допомогти в боротьбі з проросійськими бойовиками.

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Двоє інших британців, Ейден Аслін і Шон Піннер, які також були захоплені в Маріуполі, були засуджені до смертної кари підконтрольною Росією "прокуратурою" в "ДНР".

І вони, і містер Гардінг переїхали в Україну приблизно в один час. Для них Україна стала другим домом.

Так званий "суд ДНР" не є міжнародно визнаним. Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс назвала смертні вироки "підставним вироком, який не має абсолютно ніякої легітимності".

Уряд Великої Британії заявив, що з ними слід поводитися як з військовополоненими відповідно до норм Женевської конвенції.

Але Росія не вважає їх військовополоненими з відповідними правами.

Цього тижня британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер під час ув'язнення проросійськими сепаратистами на сході України.

Представники "ДНР" заявили, що він помер у полоні 10 липня через погіршення стану здоров'я та "стресу".