Зеленський усунув голову СБУ Баканова та генпрокурора Венедіктову
Президент Володимир Зеленський відсторонив від свої посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову.
Про це йдеться в указі на сайті президента.
Виконання обов'язків генпрокурора він поклав на Олексія Симоненка.
Баканова усунули по статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
Ця стаття звучить так: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".
У день, коли президент усунув з посади Баканова, стало відомо, що Державне бюро розслідувань затримало колишнього очільника одного з обласних управлінь СБУ.
Його підозрюють в держзраді і роботі на Росію.
За даними ВВС News Україна, мова йде про Олега Кулініча. Він до березня цього року очолював управління СБУ по АР Крим, яке після російської анексії півострова дислокувалось в Херсоні.
Крім того, 29 травня Зеленський звільнив очільника харківського управління СБУ Романа Дудіна. Причина - він начебто "не працював на захист міста від російської агресії".
Іван Баканов - друг президента і голова СБУ
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Кінець подкаст
Івана Баканова призначили на чолі СБУ у серпні 2019 року. Коли Зеленський і його фракція "Слуги народу" прийшли до влади.
Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії "Квартал 95". Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолював партію "Слуга народу". Баканов має юридичну освіту. Його дружина Оксана мала російське громадянство.
У червні американське видання Politico писало, що Баканов може позбутися свого крісла. Тоді джерела видання повідомляли, що Зеленський прагне замінити голову СБУ після низки невдач і втрати Херсона.
Щоправда 27 червня голова держави заявляв таке: "Якби я хотів його (Баканова, - Ред.) звільнити, то вже звільнив би".
У квітні Володимир Зеленський говорив про проблему "зрадників серед співробітників СБУ". Тоді він позбавив звань деяких керівників відомства.
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - заявив тоді голова держави.
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