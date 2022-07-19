Безпілотники Shahed. Чи стане Іран союзником Росії у війні проти України?

Георгій Ерман, Тетяна Харченко

BBC News Україна

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аятола Алі Хаменеї, який є лідером Ірану і має більше влади за президента країни, під час зустрічі з Путіним фактично підтримав один з аргументів російської пропаганди на щодо війни проти Україн

Володимира Путін у вівторок провів у Тегерані перемовини з іранським керівництвом. Хоча основною метою візиту керівника Росії є обговорення між Іраном, Туреччиною та Росією ситуації в Сирії, в Україні уважно стежать за цією зустріччю через інформацію про можливу закупівлю росіянами іранських безпілотників.

Таку інформацію минулого тижня озвучив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Після зустрічей в Тегерані не було заяв саме про Україну. Втім, лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї під час зустрічі з Путіним назвав НАТО "небезпечним утворенням" і сказав російському керівнику, що якби той не виступив з "ініціативою" в Україні, "інша сторона взяла б ініціативу на себе і це спричинило б війну".

Офіційно Іран заперечує, що хоче брати хоч якусь участь в російсько-українській війні. Чи можна вірити таким заявам?

Що кажуть в США та Ірані

Про можливість продажу Росії іранських безпілотників Shahed-129 та Shahed-191 минулого тижня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень безпілотників, включно з безпілотниками, здатними нести зброю", - повідомив Салліван у коментарі CNN.

"Ми вважаємо, що офіційній російській делегації нещодавно демонстрували іранські безпілотники, здатні атакувати", - додав Салліван.

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Він також надав журналістам супутникові знімки аеродрому Кашан, на якому помітні безпілотники Shahed-129 та Shahed-191, а також об'єкт, який в США назвали транспортом російської делегації.

"Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких показано іранські безпілотники, які того дня бачила російська урядова делегація. Це свідчить про те, що Росія зацікавлена в придбанні іранських БПЛА, здатних атакувати".

Салліван сказав, що, за даними США, червневий візит "був першим випадком, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації". Росіяни знову відвідали аеродром 5 липня.

New York Times повідомила з посиланням на інших американських високопосадовців, що Іран планує поставити Росії 300 безпілотників, а навчати російських військових користуватися ними планує вже цього місяця. Журналісти пишуть, що Росія вже вичерпала у війні більшу кількість своєї високоточної зброї та багато безпілотників.

Газета також пише, що Україна просить США надати їй американські безпілотники Gray Eagle, але американські високопосадовці поки що відклали ці прохання - дехто вважає, що російська ППО може їх збити, інші вважають, що Росія це сприйме як ескалацію.

В Ірані наміри постачати Росії безпілотники заперечують.

13 липня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян заявив, що Іран не постачатиме озброєння жодній стороні конфлікту.

"В нас є оборонні угоди з Росією, але ми не будемо допомагати жодній стороні, залученій до цього конфлікту", - сказав він.

Автор фото, mfa.ir

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 15 липня провів перемовини з керівником МЗС Ірану Хоссейном Аміром Абдоллохіяном.

"Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно", - повідомив Кулеба у твітер.

Пресслужба МЗС Ірану повідомила, що міністр закордонних справ країни під час розмови заявив:

"Як ми говорили на початку кризи, ми виступаємо проти війни в Афганістані, Ємені, Палестині, а також в Україні".

За його словами, Тегеран проти кроків, які сприятимуть ескалації бойових дій.

Керівник МЗС Ірану відкинув звинувачення з боку Джейка Саллівана і заявив, що вони під час візиту Джо Байдена на Близький Схід минулого тижня були спрямовані на "досягнення певних політичних цілей".

Проте після збиття іранським Корпусом вартових ісламської революції літака МАУ у 2020 році, яке секретар РНБО Олексій Данилов назвав навмисним, іранські заяви в Україні можуть викликати недовіру.

Що відомо про ці безпілотники?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дрон Shahed 129 на виставці 2016 року під час святкування "ісламської революції" в Тегерані

Shahed 129 - це іранський безпілотник з одним двигуном, який використовується для розвідки та ведення бойових дій. Розроблений компанією Shahed Aviation Industries для Корпусу вартових ісламської революції і використовується з 2012 року.

Швидкість безпілотника сягає 150 км на годину, час роботи - 24 години, максимальна висота роботи - 7300 метрів. Має на озброєнні 4 бомби Sadid-345 PGM з дальністю дії у 6 км.

І безпілотник, і бомби до нього вже використовувалися під час війни в Сирії.

Shahed Saegheh-2 (він же Shahed-191) вперше представили у жовтні 2016 року. Як і Shahed 129, його розробила компанія Shahed Aviation Industries для Корпусу вартових ісламської революції. Вважається, що цей безпілотник багато в чому наслідував безпілотник RQ-170 Sentinel американської компанії Lockheed Martin, який іранці захопили у 2011 році і публічно оголосили, що будуть робити його копію.

Не всі технічні характеристики цього безпілотника відомі. Безпілотник має швидкість у 300 км на годину, дальність польоту у 450 км, начебто має на озброєнні протитанкові ракети Sadid-1.

Вважається, що саме залишки цього безпілотника, збитого над ізраїльською територією, демонстрував у лютому 2018 року ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху. Тегеран тоді заперечив ці звинувачення.

Офіційно в Ірані заявили, що Shahed-191 використовували проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху демонструє залишки іранського безпілотника, який, за його словами збили над територією Ізраїлю. Лютий 2018 року

Чи піде Іран на продаж зброї?

У коментарі BBC News Україна викладач міжнародних відносин Сассекського університету у Британії, експерт з Близького Сходу Камран Матін розповів, що Іран інвестував великі суми в індустрію виробництва дронів.

"Він має багато різних видів дронів, які застосовував у зонах боїв. Кілька років тому з їхньою допомогою вони атакували саудівський нафтовий об'єкт. Іранські дрони були перехоплені в Ізраїлі, ізраїльською армією. Туди їх надіслала Хезбола та інші проіранські групи в регіоні. Отже схоже, що Іран володіє різноманітними дронами у великій кількості", - розповів він.

На думку Матіна, Росії зараз важливіше не так якість, як кількість безпілотників, а Іран може допомогти і з ними, і з просунутими ракетними комплексами.

"Російські системи в цьому сенсі більш просунуті, але схоже, що Росія не може забезпечити таку кількість ракет, як вони потребують для війни. Відповідно Іран може надати те, що потрібно Росії. Але я також думаю, що окрім обладнання їхні домовленості будуть про політичний та безпековий альянс, який обидві країни намагаються створити і який є важливим для них", - вважає науковець.

На його думку, в умовах перемовин з ядерної програми Іран хоче від Росії політичної та економічної підтримки, а для Путіна важливо продемонструвати візитом за кордон, що він не перебуває в ізоляції. Російський керівник також обговорить співпрацю з Іраном в сирійському питанні, політичне та економічне співробітництво з Іраном, співпрацю в нафтогазовому секторі.

"Поїздки за кордон - це символічний жест, який показує, що в нього залишаються зв'язки з зовнішнім світом. Ця подорож об'єднає дві країни, які переживають тиск західних санкцій", - каже Камран Матін.

На його думку, в іранському суспільстві немає бажання залучення Ірану до російсько-української війни.

"Є величезний розрив між більшою частиною населення та офіційною владою в питаннях внутрішньої та міжнародної політики", - пояснює він.

"Щодо Росії я бачу настрої людей в соцмережах. Іранці вважають, що Іран розпродає ресурси в Каспійському морі, договір по ядерній угоді в обмін на залучення до війни в Україні, яка на думку багатьох є заздалегідь програною. Отже, існує велика опозиція як від рядових іранців, так і від послідовників менш жорсткої політики всередині іранського естаблішменту. Отже, прихильність уряду до Росії породила дуже велике невдоволення, надто враховуючи імперіалістичну історію Росії в Ірані в ХІХ столітті та й навіть на початку ХХ століття", - наголошує Камран Матін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі

Водночас експерт з Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса нагадує, що зустріч в Тегерані присвячена переважно сирійському питанню, де між Іраном та Росією існують суперечки.

На його думку, Іран саме тому зараз не можна називати союзником Росії, оскільки немає достатнього ступеня довіри, в Сирії Росія обмежує іранський вплив і робить перепони іранцям у проникненні в райони країни поблизу Ізраїлю. Для Тегерану позиції в цих районах важливі, аби чинити тиск на Ізраїль.

"Загалом Іран Росії потрібен для впливу в регіоні. Поки іранський вплив в регіоні існує, Росія має можливість спиратися на антизахідні сили в Сирії, Іраку, Лівані, Ємені. Також Іран потрібен, щоб запускати різні сірі схеми з обходу санкцій. Росія Ірану теж потрібна з цих причин: обмін технологіями, обхід санкцій. І обидві держави є ситуативними партнерами в обході санкцій".

Куса вважає, що рішення Ірану про продаж зброї Росії може залежати від двох факторів.

"По-перше, іранці очікують, як пройдуть перемовини з Заходом щодо ядерної програми. Зараз ці перемовини зайшли в глухий кут і взагалі можуть провалитися. Я думаю на це будуть дивитися іранці під час ухвалення рішення про продаж зброї або розширення співпраці з Росією. Принаймні поки не похована ядерна угода, вони не будуть наражатися на такі ризики".

Також, на його думку, Іран може зупинити від продажу зброї Росії загроза нових санкцій з боку Заходу.

"Вони розуміють, що це може спровокувати додаткові санкції Заходу проти них і це їх турбує. Тому зараз не можна сказати, що вони налаштовані 100% допомагати воювати Росії в Україні. Це нівелює будь-яку комерційну вигоду від продажу безпілотників".

Водночас Куса визнає, що війна показала проблеми у розвитку Росією своїх безпілотників, тому росіян і цікавлять іранські технології.