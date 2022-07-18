Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися у Лас-Вегасі

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на спеціальному показі фільму Лопес "Одружись зі мною" в лютому

Голлівудські зірки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі, підтвердила акторка і режисерка.

"Ми це зробили. Любов прекрасна. Любов добра. І виявляється, любов терпляча. Вона здатна терпіти двадцять років", - написала вона на своєму сайті.

Весілля відбулося через 17 років після того, як вони розірвали свої перші заручини.

Новина про те, що пара, яку жартівливо називають Бенніфер, знову разом і відкрито демонструють своє відроджене кохання у соціальних мережах, схвилювала шанувальників.

Офіс секретаря округу Кларк у Неваді, де розташований Лас-Вегас, показує у системі записів, що Дженніфер Лопес візьме прізвище чоловіка і отже, стане Дженніфер Аффлек.

На своєму вебсайті OntheJLo акторка розповіла, що вони прилетіли до Лас-Вегаса у суботу й чекали у черзі за дозволом на шлюб разом із чотирма іншими парами.

"Правду кажуть, All you need is love", - написала Лопес.

"Ми дуже вдячні за те, що маємо так багато, у нас нова чудова сім'я з п'ятьма дивовижними дітьми і життя попереду, якого ми ще ніколи так не чекали".

Пара познайомилася на зйомках фільму "Джилі" у 2002 році, а в 2003 році заручилася, але наступного року розірвала заручини, звинувативши у цьому "надмірну увагу ЗМІ".

Однак возз'єднавшись знову, вони регулярно публікували в інтернеті фотографії та відеозаписи романтичних відпусток і зустрічей зі своїми родинами, що спонукало шанувальників відродити колишній псевдонім пари "Бенніфер".

За часи розлуки з Афлеком Лопес була кілька разів заручена, а також одружена зі співаком Марком Ентоні з 2004 по 2014 рік. У них двоє спільних дітей. Це буде її четвертий шлюб.

У той самий час Аффлек був одружений з акторкою Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік, і у них троє дітей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пара на 75-й церемонії вручення нагород Академії у 2003 році