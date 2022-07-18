Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися у Лас-Вегасі
Голлівудські зірки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі, підтвердила акторка і режисерка.
"Ми це зробили. Любов прекрасна. Любов добра. І виявляється, любов терпляча. Вона здатна терпіти двадцять років", - написала вона на своєму сайті.
Весілля відбулося через 17 років після того, як вони розірвали свої перші заручини.
Новина про те, що пара, яку жартівливо називають Бенніфер, знову разом і відкрито демонструють своє відроджене кохання у соціальних мережах, схвилювала шанувальників.
Офіс секретаря округу Кларк у Неваді, де розташований Лас-Вегас, показує у системі записів, що Дженніфер Лопес візьме прізвище чоловіка і отже, стане Дженніфер Аффлек.
На своєму вебсайті OntheJLo акторка розповіла, що вони прилетіли до Лас-Вегаса у суботу й чекали у черзі за дозволом на шлюб разом із чотирма іншими парами.
"Правду кажуть, All you need is love", - написала Лопес.
"Ми дуже вдячні за те, що маємо так багато, у нас нова чудова сім'я з п'ятьма дивовижними дітьми і життя попереду, якого ми ще ніколи так не чекали".
Пара познайомилася на зйомках фільму "Джилі" у 2002 році, а в 2003 році заручилася, але наступного року розірвала заручини, звинувативши у цьому "надмірну увагу ЗМІ".
Однак возз'єднавшись знову, вони регулярно публікували в інтернеті фотографії та відеозаписи романтичних відпусток і зустрічей зі своїми родинами, що спонукало шанувальників відродити колишній псевдонім пари "Бенніфер".
За часи розлуки з Афлеком Лопес була кілька разів заручена, а також одружена зі співаком Марком Ентоні з 2004 по 2014 рік. У них двоє спільних дітей. Це буде її четвертий шлюб.
У той самий час Аффлек був одружений з акторкою Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік, і у них троє дітей.