Росія представила нового командувача військ в Україні. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Міноборони Росії вперше офіційно назвало ім'я командувача угрупуванням російських військ "Схід", яке бере участь у вторгненні в Україну. Це генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Про це йдеться в офіційному повідомленні російського оборонного відомства.

Так, за інформацією міноборони РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував" російське угруповання "Схід", яке бере участь у вторгненні в Україну.

Командувач угруповання генерал-лейтенант Рустам Мурадов доповів "про ситуацію та хід виконання поставлених бойових завдань з розгрому сил противника у зоні відповідальності".

Шойгу дав вказівки генералу Мурадову на "пріоритетне знищення високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника".

Мова тут може йти про українські системи HIMARS, якими Україна знищує російські склади боєприпасів та командні пункти у тилу росіян.

Що відомо про генерала Мурадова

З 2018 року Рустам Мурадов був заступником командувача військ південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 року командував російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху. Саме Карабахом він і запам'ятався.

У Вірменії до цього рішення поставилися вкрай насторожено, оскільки Мурадов народився у дагестанському селі з переважно азербайджанським населенням. Сам генерал, однак, заявляв, що у офіцера не повинно бути поняття нації.

У 1996 році у віці 23 років Мурадова нагородили першим орденом Мужності. Це сталося після операції із захоплення Верхнього Центороя у Чечні.

"Тоді молодий лейтенант Рустам Мурадов командував розвідувальною ротою 136 бригади в Буйнакську", - писала про нього газета міністерства оборони "Червона зірка".

Другий орден мужності він отримав у 2000 році за захоплення штабу Аслана Масхадова у Датої. Тією операцією командував генерал-майор Володимир Шаманов. До 2009 року Мурадов продовжував служити в Чечні, командуючи 17-ю мотострілецькою бригадою в Шалі, після чого перевівся за ротацією в Забайкалля.

Автор фото, генштаб Підпис до фото, Робота HIMARS

Мурадов не брав участі у п'ятиденній війні у Грузії у 2008 році, оскільки на той час командував бригадою у східному військовому окрузі.

Коли у 2014 році розпочалася війна на сході України, він вчився у військової академії генерального штабу. У 2016 році, коли активні бойові дії на Донбасі припинилися, Мурадов став представником Росії у спільному російсько-українському центрі контролю за припиненням вогню.

У лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС запровадив персональні санкції проти Рустама Мурадова.

Інші генерали на війні в Україні

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З початку червня вище командування Росії відсторонило командувачів військ, які воюють в Україні, і натомість призначило інших генералів.

Міноборони РФ назвало імена нових командувачів: групи військ "Центр" - Олександр Лапін, Південного угруповання військ - головком Повітряно-космічних сил РФ Сергій Суровікін.

Зокрема, відсторонили командувача повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова і командувача південного військового округу генерала армії Олександра Дворнікова. Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні.

Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.

Кількома днями раніше російське міністерство оборони повідомляло, що міністр Сергій Шойгу "проінспектував" угруповання військ "Південь" та "Центр" та доручив нарощувати "дії угруповань на всіх операційних напрямках".

Водночас американські експерти не очікують на масштабний наступ на Донбасі після виходу російської армії з режиму "оперативної паузи".

За оцінками британської розвідки, станом на кінець травня Росія втратила в Україні близько 15 тисяч людей. За даними генштабу України, кількість загиблих російських військових перевищила 30 тисяч.