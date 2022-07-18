Google оштрафували в Росії на $400 млн через відео про війну в Україні

33 хвилин(и) тому

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Суд у Москві визнав компанію Google винною у "повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, які містять заборонену в Росії інформацію", та оштрафував міжнародний IT-гігант майже на 22 млрд рублів (400 млн доларів). Це вже другий випадок, коли щодо Google застосовується оборотний штраф. Перший був призначений наприкінці минулого року - і він був утричі меншим.

У суді уточнили, що сума штрафу - 10% від річного виторгу компанії в Росії.

Сама компанія згортає роботу в Росії.

Представник Google наполягав у суді на припиненні провадження у справі у зв'язку з необґрунтованістю та недоведеністю звинувачень.

24 грудня мировий суд у Москві вже визнавав компанію Google винною у повторній відмові видалити заборонену інформацію і вперше призначив оборотний штраф у розмірі більш ніж 7,2 млрд. рублів.

Оборотні штрафи

Російські суди почали штрафувати західні соцмережі за невидалення забороненої в Росії інформації лише у 2021 році. Адміністративний кодекс було доповнено відповідною статтею 13.41 наприкінці 2020 року.

Протоколи до суду направляє Роскомнагляд, якщо соцмережі ігнорують вимоги регулятора та не блокують публікації, на яку вказує влада.

Спочатку суди штрафують соцмережі на відносно невеликі для них суми, але якщо порушення, на думку роскомнагляду та судів, продовжуються, а мережі не видаляють "заборонений контент", то суд призначає вже оборотний штраф - це певний відсоток від виручки компаній, і такий штраф у рази вищий.

За що цього разу?

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Приводом для нового оборотного штрафу для Google, заявляли в роскомнагляді, стали матеріали, розміщені на відеохостингу YouTube, який належить компанії.

Він нібито "цілеспрямовано сприяє поширенню": недостовірної інформації про російське вторгнення в Україну. Але не тільки: у провину IT-гіганту також поставили матеріали, які "пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій", а також інструкції щодо виготовлення вибухових речовин.

Роскомнагляд направив 17 повідомлень на адресу Google LLC з вимогою видалити з YouTube "недостовірну інформацію" про російське вторгнення, що "дискредитує" російську армію. Інформація так і не видалена, констатує "РИА Новости".

16 червня російська дочірня компанія Google ТОВ "Гугл" подало заяву про банкрутство до Арбітражного суду Москви. У компанії говорили, що робота московського офісу та виконання фінансових зобов'язань стали неможливими через арешт банківського рахунку.

Арбітражний суд заарештував активи за позовами до ТОВ "Гугл" від кількох телеканалів. Найбільший штраф в 1 млрд рублів у квітні було заарештовано на користь "Царгорода" Костянтина Малофєєва.

Телеканал позивався до компанії через блокування його YouTube-каналу. Російський суд став на бік телеканалу, визнавши блокування незаконним. У "Царгороді" заявили, що витратять отримані гроші на підтримку "спецоперації" в Україні.