Гана підтвердила два випадки смертоносного вірусу Марбург. Летальність 50%

18 липня 2022

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У Гані зареєстрували два випадки захворювання на смертельний вірус Марбург (або Марбурзький вірус), який спричинює сильну геморагічну лихоманку. Цей вірус належить до того ж сімейства, що й Ебола.

Обидва пацієнти з підтвердженим діагнозом померли у лікарні. Ці випадки сталися у південному регіоні Ашанті.

Країни Центральної та Східної Африки найбільш схильні до спалахів Маргбурзького вірусу, але це відбувається вкрай рідко.

Влада Гани заявляє, що ставиться до ситуації з підвищеною серйозністю. 98 людей уже відправили на суворий карантин.

У середньому летальність вірусу становить 50%, але у ВООЗ попереджають, що у країнах з обмеженими можливостями лікування симптомів вона вища.

Вірус Марбург передається через рідини організму - кров, екскременти, піт та слину. На ранніх стадіях хворий відчуває головний і м'язовий біль, озноб та втому.

У міру перебігу захворювання симптоми посилюються, починаються хвороби печінки, що супроводжуються жовтяницею, втратою ваги та кровотечею з рота та носа.

Зазвичай хвороба триває близько трьох тижнів. Для збереження життя пацієнта необхідно підтримувати роботу печінки та збивати температуру тіла.

У країнах із дефіцитом необхідних для цього медикаментів пацієнти зазвичай помирають.

Носіями вірусу Марбург зазвичай є крилани. Влада Гани та інших африканських країн закликала мешканців уникати печер, де мешкають ці ссавці, і ретельно готувати будь-яке інше м'ясо.

Свою назву вірус отримав у зв'язку з тим, що вперше був виявлений у Німеччині у 1967 році. Тоді від нього померло семеро людей. Але з того часу випадки в Європі не повторювалися.

Найбільша смертносна епідемія Марбузького вірусу відбулася в Анголі в 2005 році, її жертвами стали понад 200 людей.

Окремі випадки фіксувалися у Конго, Кенії, ПАР та Уганді.