Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

27 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Верховна Рада схвалила подання президента Володимира Зеленського на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

У неділю пізно ввечері президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова та відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Баканова усунули за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил про "невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків".

Невдовзі у своєму зверненні Зеленський пояснив, що питання до високопосадовців виникли через колабораціонізм їхніх підлеглих.

Претензій за цей час до відомств назбиралось достатньо. У своєму зверненні Зеленський згадав про 651 кримінальне провадження про державну зраду та колабораційну діяльність працівників прокуратури й інших правоохоронних органів.

За його даними, 60 працівників прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють з росіянами проти України.

Саме на спецслужби все частіше покладають відповідальність за те, що росіяни так легко змогли окупувати Херсонщину.

У день, коли президент усунув з посади Баканова, стало відомо, що Державне бюро розслідувань затримало колишнього очільника одного кримського управління СБУ.

Його підозрюють в держзраді і роботі на Росію. Йдеться про Олега Кулініча.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - заявив президент.

Що каже Баканов?

Автор фото, UNIAN

Івана Баканова призначили головою СБУ у серпні 2019 року. Коли Зеленський і його фракція "Слуги народу" прийшли до влади.

Він є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії "Квартал 95". Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолював партію "Слуга народу".

Баканов має юридичну освіту. Його дружина Оксана мала російське громадянство.

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Перед голосуванням за свою відставку Баканов оприлюднив прощальну заяву.

Він заявив, що результат його роботи "не залежить від будь-яких суб'єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов".

"Ми займалися справами, а не піаром", - заявив він.

Він нагадав, що саме за його каденції було затримано і оголошено підозру куму Путіна Віктору Медведчуку, розслідували кримінальні справи, де фігурували топполітики і лідери парламентських фракцій.

Баканов також вважає, що за нього СБУ показало найбільш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, системно взялося за проросійські партії та протидіяло "ворожій пропаганді".

"Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам'ятати - складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами", - додав він.

Баканов вважає в тому числі заслугою СБУ, що Росії не вдалося взяти Київ за три дні, бо її агентурні мережі не спрацювали через "чітку систему з їх нейтралізації".